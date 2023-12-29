 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Aktaş'tan madalyalı öğrencilere ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Aktaş'tan madalyalı öğrencilere ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '20. Uluslararası Mutfak Günleri'nde 6 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak 'En İyi Lise' unvanını alan Hacı Sevim Yıldız 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti.

Başkan Aktaş\'tan madalyalı öğrencilere ziyaret
29.12.2023 - 13:04,
Abone Ol

Başkan Aktaş'tan madalyalı öğrencilere ziyaret

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '20. Uluslararası Mutfak Günleri'nde 6 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak 'En İyi Lise' unvanını alan Hacı Sevim Yıldız 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti.

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz YKS kurslarından burs desteğine, gençlik merkezlerinden millet kıraathanelerine kadar her alanda gençleri desteklemeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul'da düzenlenen ve 30 farklı ülkeden yarışmacıların yer aldığı 20. Uluslararası Mutfak Günleri'nde 6 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak 'En İyi Lise' unvanını alan Hacı Sevim Yıldız 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Küçük, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Okul Müdürü Serkan Anıl Gök'ün yer aldığı ziyarette, Başkan Aktaş, okulun ekmek üretim tesisi ve mutfağını gezerek üretim ve dağıtım süreci hakkında bilgi aldı. Yarışmada madalya kazanan öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, elde edilen başarılarla övündüklerini söyledi. Gençlere fırsat verilmesi halinde her konuda başarılı olabileceklerini belirten Başkan Aktaş, "Gençlerimizin, Bursa'nın ismini ulusal ve uluslararası alanlarda duyurması, dereceler elde etmesi son derece kıymetli ve değerli. Okulumuzda 3 bin adet somun ve roll ekmek üretimi yapan fırın ve 38 ayrı noktaya dağıtılmak üzere 1500 kişilik yemek üretiminin yapıldığı mutfağı var. Öğrencilerimiz pratik yaparken aynı zamanda katma değer de sağlıyor. Bu imkanlar sayesinde öğrencilerimiz 20. İstanbul Mutfak Günleri'de 6 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederek 'En İyi Lise' takımı olma başarısı gösterdi. Onların yurt dışı müsabakalarına katılımları noktasında gayretlerimiz olacak. Gençlerimize destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Başarıda emeği olan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkan Alper Taban da yarışmada başarı elde eden öğrencileri ve öğretmenleri tek tek tebrik etti. Ziyaretin sonunda öğrenciler hazırladıkları ürünleri Başkan Aktaş ve beraberindekilere ikram etti. Başkan Alinur Aktaş daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilerle biraraya gelerek tecrübe paylaşımında bulundu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, Sevim Yıldız, Alinur Aktaş, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aktaş'tan madalyalı öğrencilere ziyaret - Son Dakika


12:46
Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:46 Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:25:14. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Aktaş'tan madalyalı öğrencilere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement