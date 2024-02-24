Başkan Aktaş'tan Nilüfer'e hizmet açıklaması
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ve Yenişehir ilçelerinde yaptıkları güzel çalışmaların benzerlerini Nilüfer ilçesinde de yapmak istediklerini ancak gerekli zemini bulamadıklarını belirterek, "Kültür Mahallesi, Konak Mahallesi gibi farklı mahallelerde 'Gelin şuraya gençlik merkezi yapalım' dedik. Ortak protokol yapalım istedik. Ama maalesef bu zemini bulamadık" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri ve üyeleriyle buluştu. Toplantıya, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, belediye başkan adayları ile dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.
Son 5 senede Bursa'da yaptıkları hizmetlerin fragman olduğunu, asıl filmin 1 Nisan'dan itibaren yayınlanacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, muhalefetin Bursa'da sergilediği tutumu da eleştirdi. Döneme damga vuran projelerin tamamına büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'hayır' çektiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Hanlar Bölgesi'nin neyinde rant var? Uyum ve ahenk çok önemli. 'Üçlü olsun, güçlü olsun' diyoruz. Biz bunun faydalarını gördük. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ilçeye üç dört tane kapalı pazar alanı yaptı. Biz de Arabayatağı'nda market ayarında kapalı pazar alanı açtık. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yeri verdi. Bizler de ilçeye harika bir pazar yeri kazandırdık. Kültür Mahallesi, Konak Mahallesi gibi farklı mahallelerde 'Gelin şuraya gençlik merkezi yapalım' dedik. İlçe belediyesinin merkezde arsaları var. Ortak protokol yapalım istedik. Ama maalesef bu zemini bulamadık. Hep rica ettim. Çalı'ya gittiğimde pazar yerini kapatmamı istediler. Hemen telefon açıp irtibat kurduk. Olumsuz cevap aldık. Vatandaşlar meydana banklar yapılmasını talep etti. İlçeyle irtibat kurduğumuz da 'Programımızda yok' dediler. Biz gidip uygulamasını yaptık. Ertesi gün Büyükşehir Belediyesi logolarını sökmüşler" dedi.
20 senelik belediye başkanlığı tecrübesi bulunduğunu, önümüzdeki 5 senede de başarılı olacağına inandığını anlatan Başkan Aktaş, "Cesaretim var, özgüvenim var, tecrübem var, bilgi birikimim var. İyi bir ekibimiz var. İlçe belediye başkanlarımız çok donanımlı. İnanın bu dönem çok daha farklı olacak. Bursa adına ciddi kazanımların olduğu, pastasının büyüdüğü bir dönemi yaşatmak bizim boynumuzun borcu. O yüzden bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de güçlü bir destek bekliyorum" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Başkan Aktaş'tan Nilüfer'e hizmet açıklaması - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edilmediğini ve İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yaptığını belirtti. Kurum ayrıca, İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'a hizmet etmediğini ve polemiklerle gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etti.
Müslüm ve Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu'nun 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayına girmeden kaldırıldı. Bankadan çektiği krediyi ve çocuklarının okul taksitini ödeyemeyen Uslu, ''İcralık oldum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim'' dedi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.
Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Sağlık sorunları sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerde hayranlarıyla buluşacaklarını belirtti.
İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Suat Güney, ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bir anlık öfkeyle yaptım" dediği öğrenildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi muhtar adayı Necati Eren, seçmenlerin oyunu alabilmek için boyasız ev kalmayacak vaadiyle evleri boyamaya başladı. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin dış cephelerini boyayan Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Savaşta ailesini kaybeden bir Gazzeli çocuğun cenaze namazı sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?