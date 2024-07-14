Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz\'u Anlattı

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15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşmuş, darbecilerin karşısında cesaret ve kararlılıkla durmuş, eşsiz bir kahramanlık destanı yazmıştır. 15 Temmuz hainlere karşı duran, demokrasiye sahip çıkan milletimizin, milli iradenin zaferidir" dedi. Alemdar, Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek programlara vatandaşları davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. 15 Temmuz'un tarih boyunca yaşanılan en büyük ihanetlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, "Milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşmuş, darbecilerin karşısında cesaret ve kararlılıkla durmuş, eşsiz bir kahramanlık destanı yazmıştır. 15 Temmuz hainlere karşı duran, demokrasiye sahip çıkan milletimizin, milli iradenin zaferidir" dedi.

Başkan Alemdar, hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde yaptığı paylaşımda, bu ruhun yaşaması ve demokrasi zaferinin her zaman hatırlanması için tüm Sakarya'yı yapılacak yürüyüşe ve meydandaki etkinliklere katılmaya davet etti. "Bir milletin desten yazdığı o geceyi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" vurgusu yapan Alemdar 15 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine çağırdı. Alemdar, "Bir millet 8 yıl önce dünyanın gözü önünde büyük bir destan yazdı. 85 milyon vatan evladı canını ortaya koyarak 'Türkiye Geçilmez' mesajını verdi. Hainlere en büyük hüsranı milletin güçlü iradesi yaşattı. Şimdi bizlere bu ruhu yaşatmak, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak düşer. 15 Temmuz'da kol kola, omuz omuza demokrasi zaferimizin yıl dönümünü yad edeceğiz. 19.30'da Çark Caddesi'nde ve sonrasında Demokrasi Meydanı'nda buluşalım, hep birlikte tek yürek olalım Sakarya'm!" diye konuştu. - SAKARYA