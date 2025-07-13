Başkan Alemdar, Bakan Fidan ve Kurum\'la görüştü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Kızılcahamam'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Alemdar, "Önümüzdeki süreçte projelerimiz, yatırım ve eserlerimiz ivme kazanacak, Sakarya'yı hak ettiği noktalara ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen programda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşen Başkan Alemdar, Sakarya'ya gösterdikleri yakın ilgi ve destek için Bakan Fidan ve Kurum'a teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Sakarya'ya davet eden Başkan Alemdar, "Bakanımıza, genç kardeşlerimizin Türkiye Yüzyılı vizyonunun derinliği ve yansımaları konusunda bir buluşma talep ettiklerini arz ettim. Genel Başkan Yardımcımız, TBMM KEFEK Başkanımız, Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla birlikte Bakanımızı Sakarya'mıza davet ettik. Sayın Bakanımıza yakın ilgileri ve destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Alemdar, kısa süre önce Ankara'da bir araya geldiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la da görüştü. Bakanlık iş birliği ve desteğiyle Sakarya'da önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Alemdar, "Bugün de yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili Sayın Bakanımızı bilgilendirdim. Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeler çerçevesinde de mutabakat sağladık" diye konuştu.

Başkan Alemdar, Sakarya için her alanda yeni projeler üretmeye, şehri geleceğe taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Tüm enerjimizi şehrimizi daha iyi hizmetlerle buluşturmak, daha güzel bir Sakarya'yı inşa etmek için kullanıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de projelerimiz, yatırım ve eserlerimiz ivme kazanacak, Sakarya'yı hak ettiği noktalara ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA