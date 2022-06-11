Başkan Alibeyoğlu'ndan Bakırhan'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Başkan Alibeyoğlu'ndan Bakırhan'a hayırlı olsun ziyareti

11.06.2022 11:09
Başkan Alibeyoğlu'ndan Bakırhan'a hayırlı olsun ziyareti

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu yapılan seçim sonrası Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığına seçilen Murat Bakırhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu yapılan seçim sonrası Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığına seçilen Murat Bakırhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Alibeyoğlu'na, KATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ferdi Kırmızıtaş, Kadir Bozan, Zülküf Kop, Abdulkadir Sarıdağ, Yavuz Özçağın ve Genel Sekreter Aliekber Turan da eşlik etti.

Sohbet ortamında geçen ziyaret sonrası açıklamada bulunan KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Kars'ımız için Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin çalışmaları çok önemlidir. Biz şehrimizde çatı oda olduğumuz için tüm Odalarımızla birlikte istişareler yaparak üyelerimize ve şehrimize hizmet ediyoruz. Kars'ı hak ettiği yere getirmek için birliği, beraberliği hakim kılarak çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Biz KATSO olarak tüm odalarımızın yanındayız" dedi.

Alibeyoğlu, "Kars'ımız son dönemlerde yapılan yatırımlar ile cazibe merkezi haline geldi. Bu nedenle adalarımıza ve bizlere daha çok görevler düşüyor. Bundan sonraki süreçte odalarımızla işbirliğimizi arttırarak çalışmalarımızı yürütmemiz lazım. Kars, Türkiye'de yatırımcıların yeni rotası oldu. Sürekli yatırımcılarla görüşüyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi herkese göstererek, yeni yatırımcıları şehrimize getireceğiz. Tüm odalarımızın tek derdi Kars'a hizmet etmek. Kars'ın gelişimi, işsizliğin bitmesi, ihracatın artması ve göç veren değil, göç alan bir il olması için daha çok çalışacağız. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten ESOB Başkanı Murat Bakırhan, "TSO Başkanımız uzun yıllardan beri esnafın ve sanayicinin içerisinde bulunuyor. Pandemi döneminde TSO Başkanı olarak esnafımıza büyük destek verdi, esnafımızın yanında oldu ve esnafımızı destekledi. Bundan dolayı son derece mutlu olduk. Biz esnaf camiası olarak her zaman Ticaret ve Sanayi Odamız ile beraberiz. Ticaret ve Sanayi Odası'nın ve Ertuğrul Alibeyoğlu'nun esnafımıza yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanı ve ekibinin ziyaretleri bizleri son derece memnun etti. Ben, Ertuğrul Başkanın göreve geldiği ilk günden itibaren Kars için nasıl çaba sarf ettiğini en iyi bilenlerden biriyim. Gerçekten güzel çalışmalara imza attı, atmaya da devam ediyor. Ben buradan Ertuğrul Başkanıma ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum, dün nasıl berabersek, birsek, Kars için yarın da inşallah bir ve beraber olacağız. Daha güzel günlerde inşallah beraber olmayı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çaylar içildi, genelde Kars konuşuldu. Alibeyoğlu ve ekibi daha sonra ESOB'tan ayrıldı. - KARS

Başkan Alibeyoğlu'ndan Bakırhan'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Alibeyoğlu'ndan Bakırhan'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Alibeyoğlu'ndan Bakırhan'a hayırlı olsun ziyareti

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Kaynak: İHA

Türkiye, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Alibeyoğlu'ndan Bakırhan'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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