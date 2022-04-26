Başkan Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle sahurda bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle sahurda bir araya geldi

26.04.2022 05:29
Başkan Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle sahurda bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle, sahurda bir araya geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle, sahurda bir araya geldi.

Kütahya'nın can ve mal güvenliğinin korkusuz neferleri olan itfaiye personeliyle sahur programında bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, itfaiye personelinin yaklaşan kadir gecelerini ve ramazan bayramlarını kutladı. Allah'tan, kazasız belasız çalışma dileyen Başkan Işık, emekleri için her bir itfaiye personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA

Başkan Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle sahurda bir araya geldi
Başkan Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle sahurda bir araya geldi

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Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle sahurda bir araya geldi - Son Dakika


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