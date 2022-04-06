Başkan Alim Işık'tan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika
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Başkan Alim Işık'tan kan bağışı kampanyasına destek

06.04.2022 13:27
Başkan Alim Işık'tan kan bağışı kampanyasına destek

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte kan bağış kampanyasına katıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte kan bağış kampanyasına katıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Kızılay'ın koordinasyonunda Şehit Mehmet Kartal Polis Karakolu önünde gerçekleşen kan bağış kampanyasına, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Dinler ile birlikte katıldı.

Kan bağışının önemine değinen Başkan Işık, kan vererek birden fazla hayata can olunabileceğini hatırlatarak, kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Kütahyalı hemşehrilerini kan bağışına davet etti.(EFE-) - KÜTAHYA

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Emniyet Müdürlüğü, Alim Işık, Kütahya, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Alim Işık'tan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika


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