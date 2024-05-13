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Başkan Aras: "Adil, engelsiz bir Muğla'yı inşa edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka'da Engelliler Haftası kapsamında çok özel bir şenliğe ev sahipliği yaptı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla Akyaka'da Uçurtma Şenliği düzenledi. Başkan Aras, şenlikte engelli bireylerle uçurtma uçurtup, oyun oynarken şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Aras; "Bizim adil bir Muğla hedefimiz var"

Toplumun bütün katmanları belediye hizmetlerden adil yararlanması gerektiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Ahmet Aras; "Bizim bu konuya bakış açımız engelli kavramı ile değil, tamamen adil bir kavram ile bu konuya yaklaşıyoruz. Toplumdaki bütün dezavantajlı grupların eşit olması, eşit hizmet alması, belediyenin bütün hizmetlerinden ortak yararlanması hedefleniyor bu projelerle. Verdiğimiz Kısa Mola hizmetinde, diğer plajlarda da ve diğer hizmetlerde adil toplum öngörüyoruz. Buna sokaktaki sahipsiz canlarımızı da, denizlerdeki balıkları da, ormandaki ağaçlarımızı da, ileri yaştaki vatandaşlarımız, çocuklarımızı da, dar gelirli vatandaşlarımızın hepsini toplumda eşitlik penceresinden bakmak durumundayız. Engelliler Haftası dolasıyı ile güzel bir etkinlik düzenlendi. Biz de hep beraber hem konuştum sohbet ettik, hem dertlerini dinledik, hem de eğlendik" dedi.

Engelliler Haftası çerçevesinde Ula'nın Akyaka mahallesinde düzenlenen etkinlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras özel bireyler ile hem oynadı, hem de eğlendi.