Başkan Aras Seydikemer'de Kültür Şenliği'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Aras Seydikemer'de Kültür Şenliği'ne katıldı

Geniş Video İzle

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer'de gerçekleştirilen Devecik-Amincik Şenliği'ne katıldı. Şenlikte vatandaşlar Başkan Aras'a yoğun ilgi gösterdi.

13.08.2024 15:11  Güncelleme: 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Aras Seydikemer'de Kültür Şenliği'ne katıldı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer'de gerçekleştirilen, gelenek ve görenekleri yaşatmak için düzenlenen Devecik-Amincik Şenliği'ne katıldı. Ara verilerek yeniden başlanan şenlikte vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'a yoğun ilgi gösterdi.

Seydikemer ilçesi Çobanisa Mahalle Muhtarlığı ve Seydikemer Çobanisalılar Derneği tarafından düzenlenen "Devecik-Amincik" şenliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Desteklerinden dolayı Seydikemer ilçesi Çobanisa Mahalle Muhtarlığı ve Seydikemer Çobanisalılar Derneği Başkan Aras'a plaket taktim etti.

"Yörük çadırında tüten duman bu memleketin teminatıdır"

Seydikemer ilçesi Çobanisa Mahalle Muhtarlığı ve Seydikemer Çobanisalılar Derneği tarafından düzenlenen 'Devecik-Amincik' şenliğinde konuşan Başkan Aras, "Bizler yörüğüz. Devecilik bizim tarihimizde var. Bize atalarımızdan bırakılan bir mirastır. Yörük çadırında tüten duman bu memleketin teminatıdır. Kültürümüze sahip çıkacağız. Düğün geleneklerimiz, göreneklerimiz, folklorümüz var. Muğla'mızın her köşesinde ayrı bir değer, ayrı bir zenginlik var. Bundan sonra ne gerekiyorsa, derneklerimizin maddi ve manevi yanandayım. Tüm köylerimizde yapılan, yapılacak olan her türlü etkinliğe, festivale destek olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Seydikemer, Ahmet Aras, Devecik, Muğla, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aras Seydikemer'de Kültür Şenliği'ne katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:56 Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:37 Van Bronchorst biletini kesti Beşiktaş’ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor
23:17 Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig’in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
23:03 Gaziantep FK, Bodrum FK’yı son dakika golüyle 1-0 yendi Gaziantep FK, Bodrum FK'yı son dakika golüyle 1-0 yendi
22:46 Gaziantep’te esnaf, Instagram’ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı Gaziantep'te esnaf, Instagram'ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 16:04:35. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Aras Seydikemer'de Kültür Şenliği'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement