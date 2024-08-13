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Başkan Aras Seydikemer'de Kültür Şenliği'ne katıldı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer'de gerçekleştirilen, gelenek ve görenekleri yaşatmak için düzenlenen Devecik-Amincik Şenliği'ne katıldı. Ara verilerek yeniden başlanan şenlikte vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'a yoğun ilgi gösterdi.

Seydikemer ilçesi Çobanisa Mahalle Muhtarlığı ve Seydikemer Çobanisalılar Derneği tarafından düzenlenen "Devecik-Amincik" şenliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Desteklerinden dolayı Seydikemer ilçesi Çobanisa Mahalle Muhtarlığı ve Seydikemer Çobanisalılar Derneği Başkan Aras'a plaket taktim etti.

"Yörük çadırında tüten duman bu memleketin teminatıdır"

Seydikemer ilçesi Çobanisa Mahalle Muhtarlığı ve Seydikemer Çobanisalılar Derneği tarafından düzenlenen 'Devecik-Amincik' şenliğinde konuşan Başkan Aras, "Bizler yörüğüz. Devecilik bizim tarihimizde var. Bize atalarımızdan bırakılan bir mirastır. Yörük çadırında tüten duman bu memleketin teminatıdır. Kültürümüze sahip çıkacağız. Düğün geleneklerimiz, göreneklerimiz, folklorümüz var. Muğla'mızın her köşesinde ayrı bir değer, ayrı bir zenginlik var. Bundan sonra ne gerekiyorsa, derneklerimizin maddi ve manevi yanandayım. Tüm köylerimizde yapılan, yapılacak olan her türlü etkinliğe, festivale destek olacağız" dedi.