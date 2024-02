Yerel

Başkan Atay 16'ıncı Kitap Kafe'yi hizmete açtı

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kente 16'ncı Kitap Kafe'yi kazandırdı.

Başkan Atay, 31 Mart Yerel Seçimlerine kadar kente 20 Kitap Kafe kazandırma sözünde durarak, yeni bir Kitap Kafe'yi daha coşkulu bir törenle hizmete açtı.

Ders çalışmak, kitap okumak, araştırma yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan, güler yüzlü çalışanları ve ücretsiz ikramlarıyla öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kitap Kafelerin yeni adresi Kurtuluş Mahallesi oldu. 16'ıncı Kitap Kafe, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Seba Caddesi 2018 Sokak üzerinde hizmete girdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eşi Güneş Atay ile katıldığı, Türkiye Yazarlar Sendikası Aydın Temsilcisi Şair Yazar Sayın Hülya Deniz Ünal ve Şair Yazar Hüseyin Ferhad'ın konuk olduğu açılış törenine katılım yoğun oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açılış dolayısıyla Başkan Atay'a tebrik mesajı gönderdi.

"Efeler'de hayallerim var"

Seçime kadar 20'nci Kitap Kafe'yi de hizmete açma sözünü yenileyen Başkan Atay, "Bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istiyorum, sizlerin tercihlerinizle, sizlerin desteği ile 2 dönem belediye başkanlığı yapacağım, bir daha aday olmayacağım. Belediye başkanlarının da 2 dönemden fazla olmasını şahsen doğru bulmuyorum. Çünkü heyecanınız azalır, o heyecan azalınca da yapmak istediklerinizi gerçekleştiremeyebilirsiniz. 2 dönem, 10 yıl bir belediye başkanlığı için uygun bir zamandır. Dünkü sunumda gördünüz, ben geçen seçimde ne kadar söz verdiysem ne kadarını gerçekleştirdiğimi gördünüz. Bir hayalim var, 10 arkadaş birlikte, çok küçük bir yerde, çok küçük boyutta, okul açacağız. Köy enstitüleri gibi köylerdeki zeki çocukları toplayacağız ve onlara eğitim vereceğiz arkadaşlar. Hayalim bu. O köy enstitülerinin küçüğünü hayata geçireceğim. Bir hayalim daha var bu Wimbledon'da, tenis turnuvasında bir kızımızı final oynatacağım, söz veriyorum. Oraya gidip Efeler'deki kızımızın final oynayacağı gün tribünde oturacağız hep beraber o kızımızı destekleyeceğiz. Bütün dünyaya Efeler'in gücünü, eğitimini, mutluluğunu, sevgisini göstereceğiz arkadaşlar" diye konuştu.

"Aydın'da ilk olan projeleri hayata geçirdik"

Bugüne dek hayata geçirdiği hizmetleriyle ilgili de bilgiler veren Başkan Atay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben göreve geldiğimde kreş sayısı sıfırdı, şimdi 5 tane. 752 aile her gün çocuğunu bize emanet ediyor. Orada İngilizce dahil en iyi eğitimi veriyoruz. Kitap Kafelerde her gün 5 bine yakın kişi giriş çıkış yapıyor. O kadar büyük bir potansiyelimiz var. İlk defa bir belediye olarak fabrika açtık. O fabrikada 65 kadınımız ekonomik özgürlüğüne kavuşarak orada işçi olarak çalışıyor, alın teriyle ürünler üretiyor. Bu ürünler Amerika'ya ve Yunanistan'a ihraç ediliyor. Yurt içinde de bu doğal ürünleri toplumumuza en ucuz şekilde sunma imkanlarını Efe Bakkal'da gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çok şey var, bugün onları anlatmakla sizi yormak istemiyorum. Her seferinde bunları dinliyorsunuz, yorulmadınız, ben de yorulmadım. Bu 16'ncı Kitap Kafe Kurtuluş Mahallemize, Efeler'e hayırlı olmasını diliyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun var olun"

"Efeler'de yaşamak isterdim"

Kötülük ve cehaletin kol gezdiğini belirterek konuşmasına başlayan Şair Yazar Hülya Deniz Ünal, "Cehaletin örgütlenmesi, kötülüğün sıradanlaşması yani normalleşmesi şu an en büyük sorunumuz. Sayın Mehmet Fatih Atay da bu sorunu teşhis etmiş, hatta tedaviye geçmiş. Bu Kitap Kafeler çocuklarımızı sokaklardan, yanlış alışkanlıklardan, kötülükten, cehaletten kurtarmanın en doğru yolu. Ama bunu başkan tek başına yapamazdı, siz Efeler halkı el vermeseydiniz, gönül vermeseydiniz olmazdı. Bugün bir geziye gönderdi bizi. Otizm Yaşam Merkezi, Matematik Parkı, Anaokulları. Ben Karşıyaka'da yaşıyordum, 2 yıldır Kuşadası'nda yaşıyorum. Etkilendim ve Efeler'de yaşamak istedim. Lütfen bunun kıymetini bilin. Bu çok kıymetli bir şey, kötülüğe ve cehalete teslim olmayın. Bir cümle kurmak istiyorum, bağlı olduğum sendika bu sene 5'nci yılını kutluyor. İlk genel başkanımız Yaşar Kemal'di. Aziz Nesinlerin, Ali Özgentürklerin, o kıymetli bazıları o güzel atlara binip gittiler. Burada da çok kıymetli üyelerimiz var başkan ile birlikte çalışıyorlar. Serkan Fırtına, Zeki uslu, Mustafa Ünver, değerli arkadaşlarıma da kent kültürüne koydukları bu anlamlı çaba için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, kitapla kalın, başkanla kalın" dedi.

"Efeler dünya kenti olmalıdır"

Şair Yazar Hüseyin Ferhad da şöyle konuştu: "Aydın, adı gibi güzel aydınlık bir kenttir. Zeki, çalışkan insanları ile alt ve üst yapı kurumları ile bir dünya kenti, Londra, Paris, Amsterdam gibi bir marka şehir olması gerekir. Bu çalışmalar, otizm merkezi, matematik parkı, fabrika, bu çabaların bir simgesi, bir göstergesidir. Şiir bir dilin, Türkçe'nin kristalize edilmiş şeklidir. Büyük şairlerin yurdu, dilidir. Türkçe, Yahya Kemallerin, Nazım Hikmetlerin, Karacaoğlan'ın, Pir Sultan'ın, Yunus Emre'nin dilidir. Şiir yazmak, şiir üzerine düşünmek bir beyin etüdüdür. İnsanların gözlerine, yüreğine sokulmaktır. Ben sizin yüreğinize sokulmaya geldim, teşekkür ederim"

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın ise, "Mahallemize 16'ncı Kitap Kafemiz mahallemiz ve Efeler halkına hayırlı olsun. Böyle bir hizmeti getirdiği için Başkanımız Mehmet Fasih Atay'a şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmalarından ardından Başkan Atay 16'ncı Kitap Kafe'nin açılış kurdelesini protokol üyeleri ve konuklarla birlikte keserek, bilgi yuvasını hizmete açtı.