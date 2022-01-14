Başkan Atay'dan işbirliği çağrısı - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ADÜ Varyantı yolunun Efeler'e yakışmadığına dikkat çekerek yolun yapılması için ADÜ Rektörlüğü'ne işbirliği çağrısında bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsüne ulaşımı sağlayan ADÜ Varyantı yolunun araç geçişlerine uygun hale getirilmesi için işbirliği çağrısında bulundu. ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin de ana yollarından olan ve günde yüzlerce insanın kullandığı olan ana güzergah yolundaki bozuklukların giderilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işbirliği çağrısı yapan Başkan Atay; "Bu yol Aydın'a yakışmıyor. Gerek Aydın Büyükşehir Belediyesi gerek ADÜ Rektörlüğü ile görüşerek, bu yolun Aydın'a yakışır bir biçimde olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

"Kanayan yaramız"

İl Koordinasyon Toplantısı'nda çağrıda bulunan Başkan Atay'ın teklifi üzerine konuşan ADÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Aydın, yolun kanayan bir yara olduğuna dikkat çekerek "Hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim. Bu yol bizim de kanayan bir yaramız. Bu konuda ikili, üçlü görüşmeler yapmamız gerekiyor" dedi.

Üniversite öğrencileri ile birlikte çok sayıda Aydınlı vatandaşın da kullandığı yolun düzeltilerek, çözüme kavuşturulması konusunda işbirliği yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu. - AYDIN