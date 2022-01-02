Başkan Atay, Efelerli çocuklarla buluştu - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Matematik ve Bilim Parkı'nda Efelerli çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Atay, eşi Güneş Atay ile birlikte Efeler Belediyesi'nce Kemer Mahallesi'nde hizmete giren Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı ziyaret etti. Burada Efelerli çocuklarla buluşan Başkan Mehmet Fatih Atay, vatandaşlarla da sohbet edip, talepleri dinledi.

Yeni yılın ilk Pazar gününü Matematik ve Bilim Parkı'nda çocuklarla geçiren Başkan Atay, parkta çekilen kareleri resmi sosyal medya hesaplarında paylaşarak, "Hem öğrenen hem eğlenen çocukların mutluluklarına ortak olduk" dedi. - AYDIN