Başkan Atay'ın projeleri çalıştayda konuşulacak - Son Dakika
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Başkan Atay'ın projeleri çalıştayda konuşulacak

21.07.2022 14:57
Başkan Atay'ın projeleri çalıştayda konuşulacak

Efeler Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler Vizyon Gelişim Ofisi tarafından düzenlenen "Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı"na katılacak.

Efeler Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler Vizyon Gelişim Ofisi tarafından düzenlenen "Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı"na katılacak.

CHP Genel Merkezi'nde 22 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek çalıştayda, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçede yaşayan kadınlara yönelik hayata geçirdiği örnek projeler tanıtılacak.

"Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı", belediyelerin kadın çalışmalarının geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kadınların, ekonomik, sosyal, kültürel katılım gibi hizmetlere erişim konularında yaşadıkları sorunlara çözüm önerilerinin ortaya konulması ve belirli plan ve programlar dahilinde yürütülmesi çalışmalarına destek olunması amacıyla düzenlenecek.

CHP Yerel Yönetimler Vizyon Gelişim Ofisi'nin düzenleyeceği çalıştayda, Başkan Atay'ın kadınların sosyal hayata katılmaları, ekonomik olarak özgürleşmeleri ve daha mutlu bir yaşam sürebilmelerine destek olmak için hayata geçirdiği proje ve hizmetler de tanıtılacak. Bu çerçevede sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, çalışan annelerin çocukları için gündüz bakımevleri, ücretsiz psikolojik destek ve danışmanlık sunan psiko-sosyal destek ve beslenme danışmanlığı merkezleri, sosyalleşebilecekleri Hanımevleri gibi projeler ile kadınlara yönelik İngilizce eğitimi gibi hizmetler hakkında bilgiler verilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Atay'ın projeleri çalıştayda konuşulacak - Son Dakika

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