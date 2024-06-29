Başkan Aydın, bir sözü daha yerine getirdi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Aydın, bir sözü daha yerine getirdi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kükürtlü Mahallesi'ne kazandırılan Nasrettin Hoca Parkı'nı hizmete açarak, seçimden önce mahalle sakinlerine vermiş olduğu sözü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

29.06.2024 16:53
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Başkan Aydın, bir sözü daha yerine getirdi

Mahalleli istedi, Başkan Aydın yerine getirdi

Nasrettin Hoca Parkı hizmete açıldı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kükürtlü Mahallesi'ne kazandırılan Nasrettin Hoca Parkı'nı hizmete açarak, seçimden önce mahalle sakinlerine vermiş olduğu sözü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

31 Mart Yerel Seçimlerinden önce Osmangazi'yi karış karış gezerek yurttaşların istek ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Aydın, seçim döneminde söz verdiği projeleri bir bir yerine getiriyor. Kükürtlü Mahallesi'ne yaptığı ziyarette, mahalle sakinleri Başkan Aydın'dan Kükürtlü'ye bir park yapılması yönünde talepte bulundu. Vatandaşların istediği parkı seçimden sonra mahalleye kazandıracaklarının sözünü veren Başkan Aydın, seçimden kısa bir süre sonra sözünü yerine getirerek, Nasrettin Hoca Parkı'nı hizmete açtı. Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Nasrettin Hoca Parkı'nda 108 metre kare oyun alanı, 128 metre kare sert zemin ve 304 metre kare yeşil alan bulunuyor. Toplamda 504 metre kare alanda kurulan parkın içinde ayrıca yurttaşlar için dinlenme alanları da mevcut. Nasrettin Hoca Parkı'nın açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Sefa Yılmaz, belediye birim müdürleri ile mahalle sakinlerini katıldı. Başkan Aydın, açılış öncesi parkı gezerek salıncakta sallanan çocukları sallayarak mutluluklarına ortak oldu.

"Yurttaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik"

Seçim öncesi verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu parkı tekrardan çocuklara ve Kükürtlü sakinlerinin hizmetine açtık. Bu parkın daha önceden bir hikayesi vardı. Bu park kapatılmak istenmişti. Milletvekilliği dönemimizde de geldik. Bu alanın mahallelimizin yararına kullanılması gerektiğini savunduk. Bu parkı bugün tekrardan hizmete açmak bize nasip oldu hayırlı olsun" dedi.

Mahallerine park kazandırdığı için Başkan Aydın'a teşekkür eden Kükürtlü Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem, "Bu park hizmete açıldığı için çocuklarımız ve biz mahalle sakinleri çok mutluyuz. Erkan Aydın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Park açılışına katılan vatandaşlar da, seçimden önce kendilerine verdiği sözü yerine getirdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aydın, bir sözü daha yerine getirdi - Son Dakika

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