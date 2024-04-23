Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Devretti - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Devretti

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan\'da Koltuğunu Çocuklara Devretti

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara koltuğunu devretti. Çocuk başkanlar, verdikleri mesajlar ve istedikleri hizmetlerle takdir topladı. Başkan Aydın, çocukların talimatlarını alkışladı ve çocuklara başarılar diledi.

23.04.2024 15:16  Güncelleme: 15:59
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara devretti. Başkanlık koltuğuna oturmalarının ardından ilk talimatlarını dile getiren çocuklar, verdikleri mesajlar ve yapılmasını istedikleri hizmetler ile Başkan Aydın'ın takdirini kazandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreni, Osmangazi Belediyesi Başkanlık makamında da gerçekleşti. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu anlamlı gün dolayısıyla koltuğunu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Zeynep Aktaş ile Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Can Yardımcı'ya bıraktı.

Çocuk başkanlar talimatlarıyla alkış aldı

Küçük konuklarını kapıda karşılayan Başkan Aydın, büyük bir mutlulukla makamının koltuğunu çocuklara devretti. Başkanlık koltuğuna ilk olarak 10 yaşındaki Zeynep Aktaş oturdu. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan çocuk başkan Aktaş, kendilerine böyle güzel bir bayram armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de şükranlarını sundu. Başkan olarak ilk talimatlarını dile getiren Aktaş, "Okullardaki zeminler kaygan olabiliyor. Kendi okulum ve diğer tüm okullardaki kaygan zeminlerin değiştirilmesini istiyorum. Spor tesislerinin sayılarının arttırılması gerekiyor. Hayvanlara şiddet uygulayanlara verilen cezaların arttırılmasını düşünüyorum. Her sokağa sokak hayvanları için mama ve su kapları bırakılsın. Okullara öğrencileri korumaları için güvenlikler konulmasını ve okul bahçelerine parklar yapılasını istiyorum. En önemli isteğim de durumu olmayan kişilere yardımlarda bulunulmalı ve erzak paketleri dağıtılmalı" diye konuştu.

Çocuk başkan Zeynep Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanlığına seçilen Erkan Aydın'a yeni görevinde başarılar dilemesinin ardından, başkanlık koltuğunu 11 yaşındaki Can Yardımcı'ya bıraktı. Başkanlık koltuğunu Erkan Aydın'dan bir günlüğüne devralan Can Yardımcı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Başkan olarak talimatlarını söyleyen Yardımcı, "Boş araziler, spor kompleksleri yapılarak değerlendirilmeli. Okullarda sportif etkinlikler düzenlenmeli. Sokak hayvanlarının daha güzel şartlarda yaşamaları adına büyük barınaklar yapılmalı" dedi. Çocuk başkan Yardımcı, makamını kendilerine bıraktığı için Başkan Aydın'a teşekkürlerini sunarak, Osmangazi Belediye Başkanlığı görevinin hayırlı olmasını diledi.

"Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar"

Başkanlarımızdan talimatları aldık, bunları yerine getireceğiz diyen Başkan Aydın, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Osmangazi Belediyesi olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz. Büyük Önderimizin dediği gibi 'Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar'. Ülkemizin geleceğinin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için çok güzel hizmetlere ve çalışmalara imza atacağız. Yarının büyükleri olacak çocuklarımız inanıyorum ki Atatürk'ün izinden ilerleyerek ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bir kez daha başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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