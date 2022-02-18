Üye Girişi
Başkan Aygün: "Dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor" - Son Dakika

Başkan Aygün: "Dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor"

18.02.2022 12:10
Başkan Aygün: "Dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor"

AK Parti Derince İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Yerel Yönetimler Danışma Toplantısına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "2023 hedefimize yürürken dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor" dedi.

AK Parti Derince İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Yerel Yönetimler Danışma Toplantısına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "2023 hedefimize yürürken dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor" dedi.

Yerel Yönetimler Danışma Toplantısı, Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar ve çok sayıda partili katıldı.

"Güç veriyor"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplantıda üç yıllık süreçte ilçeye kazandırılan hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Aygün, "2023 hedefimize yürürken dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor" dedi.

Araptepe Kentsel Yenileme projesine değinen Zeki Aygün, "30 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz projemizle bölgemizde yeni bir yaşam başlıyor. 428 daire, 7 işyeri olan kentsel dönüşüm projemiz mayıs ayında tamamlanacak. Projemiz kapsamında çevre yolların düzenlemesi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak" diye konuştu.

Kaşkaldere kavşak ve alt geçit projesinin ise ilçe için çok önemli olduğunu ifade eden Aygün, "Bu proje ilçemiz için önem arz ediyor. Düzenleme ile birlikte Yavuz Sultan ve İbni Sina mahalleleri arasındaki ulaşım kolaylaşarak, ayrıca Yenikent Mahallesi'ne kesintisiz ulaşım sağlanacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Aygün: Dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor
Başkan Aygün: Dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor
Başkan Aygün: Dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor

YORUMLAR
500

Zeki Aygün, Hisarcık, Yenikent, Derince, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aygün: 'Dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:16:27. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Aygün: "Dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement