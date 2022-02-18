Başkan Aygün: "Dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor" - Son Dakika

AK Parti Derince İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Yerel Yönetimler Danışma Toplantısına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "2023 hedefimize yürürken dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor" dedi.

Yerel Yönetimler Danışma Toplantısı, Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar ve çok sayıda partili katıldı.

"Güç veriyor"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplantıda üç yıllık süreçte ilçeye kazandırılan hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Aygün, "2023 hedefimize yürürken dava arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı bizlere güç veriyor" dedi.

Araptepe Kentsel Yenileme projesine değinen Zeki Aygün, "30 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz projemizle bölgemizde yeni bir yaşam başlıyor. 428 daire, 7 işyeri olan kentsel dönüşüm projemiz mayıs ayında tamamlanacak. Projemiz kapsamında çevre yolların düzenlemesi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak" diye konuştu.

Kaşkaldere kavşak ve alt geçit projesinin ise ilçe için çok önemli olduğunu ifade eden Aygün, "Bu proje ilçemiz için önem arz ediyor. Düzenleme ile birlikte Yavuz Sultan ve İbni Sina mahalleleri arasındaki ulaşım kolaylaşarak, ayrıca Yenikent Mahallesi'ne kesintisiz ulaşım sağlanacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ