Başkan Bakkalcıoğlu "Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik" - Son Dakika
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Başkan Bakkalcıoğlu "Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik"

27.04.2022 10:22
Başkan Bakkalcıoğlu "Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik"

Bozüyük Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde yardıma muhtaç ailelerin hesaplarına 310 lira nakdi destek yatırdı.

Bozüyük Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde yardıma muhtaç ailelerin hesaplarına 310 lira nakdi destek yatırdı.

İhtiyaç sahibi ailelere içerisinde et ve sucuk ile bayram için şeker ve çikolata bulunan bayram paketleri Ramazan Bayramı öncesinde Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde teslim edildi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince yapılan bayram paketlerinin dağıtım çalışmalarını ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, dağıtım ekibine "kolay gelsin" diyerek iyi çalışmalar diledi. Bayram paketini almaya gelen vatandaşlarla da görüşen Başkan Bakkalcıoğlu hemşerilerine iyi bayramlar dilerken Bozüyük Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını belirtti. Hemşehrilerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Bakkalcıoğlu "Ülkemiz çok ağır ekonomik koşullardan geçmekte. Dar gelirli insanlarımız zor günler yaşamakta. Bizler onlara Ramazan ayı boyunca ek destekler vermeye çalıştık. Kadir gecesinin bir gün öncesi ve Kadir gününde hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik. Onun için et, sucuk, şeker ve çikolatayla oluşan bir paketi dağıtmaya çalışıyoruz. 1300 hanemize bunları ulaştıracağız inşallah. Keşke daha fazla yardımda bulunabilsek, keşke ülkemiz bu ağır koşullardan çıksa, kurtulsa insanlarımız rahat etse. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum. Ramazan Bayramınız kutlu olsun" dedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik
Başkan Bakkalcıoğlu Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik
Başkan Bakkalcıoğlu Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik
Başkan Bakkalcıoğlu Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik
Başkan Bakkalcıoğlu Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik
Başkan Bakkalcıoğlu Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik

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Bozüyük Belediyesi, Ramazan Bayramı, Bozüyük, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bakkalcıoğlu 'Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin istedik' - Son Dakika


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