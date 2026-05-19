Başkan Bilecen: "Milletvekillerini resmi bayramlarda görmek istiyoruz"

19.05.2026 21:55  Güncelleme: 22:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 19 Mayıs kapsamında düzenlenen fener alayında yaptığı konuşmada, milli bayramlarda ilin milletvekillerinin de vatandaşlarla birlikte törenlere katılması gerektiğini söyledi.

Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü kapsamında fener alayı düzenlendi. Programda konuşan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 19 Mayıs'ın önemine değinerek, "Atatürk'ün gençliğe verdiği armağanlardan bir tanesini anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Bugün daha coşkulu olmasını isterdik ama seneye daha coşkulu olacak. Buradaki gençlerimize ve katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"19 Mayıs gibi bir günde ayrım yapmaksızın herkesin burada olması gerekiyordu"

Milli bayramlara katılımın önemine dikkat çeken Bilecen, ilin milletvekillerini resmi törenlerde görmek istediklerini belirterek, "19 Mayıs gibi bir günde ayrım yapmaksızın herkesin burada olması gerekiyordu" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

