Başkan Böcek\'ten yeni yıl mesajı: 2024\'ü umutla karşılıyoruz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Böcek, mesajında, "2024 yılını, şiddetin son bulması ümidiyle, geleceğimizin teminatı gençlerimizin yarınlara umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, çocuklarımızın istismara uğramadığı, tüm vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, daha aydınlık, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye umuduyla karşılıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılı yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Böcek, Antalyalılar'a "Değerli Hemşehrilerim" diye seslenerek başladığı mesajında şunları kaydetti:

"2023 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakırken, yeni bir yıla merhaba diyoruz. Şehrimizde, ülkemizde, dünyada meydana gelen olaylar, 2023 yılının pek çok açıdan zorlu geçmesine neden oldu. Hepimizi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi, Kumluca ve Finike'mizde meydana gelen sel felaketleri, Kemer ve Alanya orman yangınları, dünyada süren savaşlar ve şimdi de yılın son günlerinde gelen şehit haberleri ile yeni yılı buruk karşılıyoruz.

Tüm bunlara ek olarak ekonomik anlamda yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle 2023 yılı toplumun her kesimi için zor bir yıl oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele, omuz omuza vererek, var gücümüzle çalışarak sorunların üstesinden gelmeyi başardık. Kötü zamanlarda hep birlikte olduk, yaralarımızı hep birlikte sardık. Bir yandan mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olurken bir yandan da kadınlarımızın, gençlerimizin, çiftçimizin, esnafımızın yanında olmaya, hizmet ve projelerimizle dertlere derman olmaya gayret gösterdik. Antalya'mız için hep birlikte, yılmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ettik. Planlı, kurallı, kimlikli Antalya hedefimiz doğrultusunda kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak söz verdiğimiz gibi günü kurtaracak projeler değil kentimize değer katacak projeleri hayata geçirdik.

Çiftçimize verdiğimiz sözleri tuttuk. Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçilerimize enerji, tohum, gübre, makine ve teçhizat desteği sağlıyoruz. Akıllı sistemlerle daha konforlu üretim yapmalarına yardımcı oluyoruz. Çiftçi kart sistemi aracılığıyla zirai atıklarının çevreci bir şekilde bertarafını sağlıyoruz. Aynı zamanda, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak adına yolları iyileştiriyor, günlük hayatlarını kolaylaştırıyoruz.

Doğamıza söz verdik. Çevre ve insan sağlığına önem vererek şehrimize modern arıtma tesisleri kazandırdık. Türkiye'nin ilk Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenleyerek hemşehrilerimizi bilinçlendiriyoruz. Türkiye'de bir ilk olan Elektronik Gemi Denetim Sistemi'miz ile mavi sularımızda gemi kaynaklı kirliliği önlüyoruz. Biyogaz Tesisi'miz ile elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıyoruz. Güneş enerji sistemleri sayesinde enerjimizi doğadan alıyor, çevremizi koruyoruz. İklim Dostu Kuruluş belgesi alan ilk kamu kurumu olduk. Yerel, ulusal ve uluslararası alanda 19 çevre ödülü ile çalışmalarımız taçlandırdık.

Öğrencilerimize söz verdik ve onları hiç yalnız bırakmadık. Antalya ve Elmalı'ya kurduğumuz 5 öğrenci yurdu ile öğrencilerimize konforlu bir yaşam alanları sunuyoruz. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi ile gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine destek oluyoruz. Gençlerimiz yönetimde söz sahibi olabilsin diye onları Gençlik Meclislerinde dinliyoruz. Kentimizdeki ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 8 bin TL eğitim desteği sağlıyoruz. Geleceğin yıldız sporcularını şehrimizde yetiştirmek için spor salonları ve ücretsiz kurslar açtık.

Halkımıza söz verdik. Torosların çiftçisinden aldığımız sağlıklı etleri Halk Et Mağazalarımız ve mobil tırımız ile hesaplı bir şekilde vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Halk Süt ile çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz. Halk Mama ile bebeklerimizin gelişimine katkı sağlayacağız. Kentimize kazandırdığımız yeni tesislerle kadınları üretimde daha aktif hale getirdik. Emekli kahveleri ile kıymetli büyüklerimize yeni sosyal alanlar kazandırdık. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Sağlık Merkezi'miz ile hiçbir sağlık güvencesi aramaksızın ücretsiz hizmet sunuyoruz. Yeni aldığımız 82 otobüsümüz ile toplu ulaşımı rahatlatıyor, yakında başlayacağımız 4. ve 5. Etap Raylı Sistem Projelerimiz ile Antalya'mızın ulaşım sorununa çare oluyoruz.

Şimdi yeni umutlar ve heyecanlarla, yeni bir yılı karşılıyoruz. 2024 yılının hepimize güzellikler getirmesini diliyorum. Yeni yılda da Antalya'ya olan sözümüzü unutmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yerelden kalkınma hamlesiyle hep yanında olduğumuz üreticilerimizi yalnız bırakmayacağız. Esnafımızla, çiftçimizle, turizmcilerimizle, iş adamlarımızla, Antalyalı hemşehrilerimizle ortak akılla kentimizi yöneteceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı geride kalırken ikinci yüzyılda da daha güzel bir Antalya için yine siz değerli hemşehrilerimizle birlikte el ele gönül gönüle olmaya devam edeceğiz.

2024 yılını, şiddetin son bulması ümidiyle, geleceğimizin teminatı gençlerimizin yarınlara umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, çocuklarımızın istismara uğramadığı, tüm vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, daha aydınlık, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye umuduyla karşılıyoruz.

2024 yılının tüm Dünya'ya, ülkemize ve Antalya'mıza; barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı en içten ve en güzel dileklerimle kutluyorum."