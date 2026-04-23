Başkan Boltaç koltuğunu devretti, çocuklar taleplerini sıraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Boltaç koltuğunu devretti, çocuklar taleplerini sıraladı

Başkan Boltaç koltuğunu devretti, çocuklar taleplerini sıraladı
23.04.2026 15:15  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, başkanlık koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti.

Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Tarsus Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Boltaç, 23 Nisan geleneğini sürdürerek makam koltuğunu çocuklara bıraktı.

Başkanlık koltuğuna sırayla oturan öğrenciler, kente dair düşünce ve taleplerini dile getirdi. Program boyunca süreci çocuklarla birlikte yöneten Başkan Boltaç, "Evet buyurun, belediye başkanımız huzurlarınızda, var mı istekleriniz?" diyerek sözü miniklere verdi.

Çocuklar, park alanlarının artırılması, okulların daha temiz hale getirilmesi ve spor alanlarının çoğaltılması gibi konularda görüşlerini paylaştı. Her öğrencinin söz aldığı buluşmada, çocukların yaşadıkları kente dair farkındalıkları dikkat çekti.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Boltaç, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparak, bu özel günün çocuklara armağan edilmesinin anlamına değindi. Boltaç, çocuklara hitaben, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu dünyada eşine az rastlanır bir bayram. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü çocuklara armağan etti" dedi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Boltaç, "Bizim görevimiz sizlere en güzel ortamı sağlamak. Hayallerinizi büyük tutun, hayal kurmaktan korkmayın. Umut ediyorum ki her biriniz başarılı bireyler olarak ülkemize katkı sağlayacaksınız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Boltaç koltuğunu devretti, çocuklar taleplerini sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:50
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 15:33:06. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Boltaç koltuğunu devretti, çocuklar taleplerini sıraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.