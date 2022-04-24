Başkan Bozkurt, Bozüyük Erenköylüler Derneği'nin iftarına konuk oldu - Son Dakika
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Başkan Bozkurt, Bozüyük Erenköylüler Derneği'nin iftarına konuk oldu

24.04.2022 10:25
Başkan Bozkurt, Bozüyük Erenköylüler Derneği'nin iftarına konuk oldu

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nin iftarına konuk oldu.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nin iftarına konuk oldu.

Bozüyük Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Yardımlaşma Derneği bahçesinde düzenlenen iftar programına İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal ile konuk olurken; İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyeleri Tahsin Çelik ve Basri Söğüt ise İnönü Belediyesi Dereyalak Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde Dereyalaklılar Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozkurt, nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Bozüyük Erenköylüler Derneğine teşekkür ederken, yapılan ibadet ve tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulundu.

Bozüyük Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Yardımlaşma Derneği ile Dereyalaklılar Derneği Üyeleri katılımlarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Bozkurt, Bozüyük Erenköylüler Derneği'nin iftarına konuk oldu
Başkan Bozkurt, Bozüyük Erenköylüler Derneği'nin iftarına konuk oldu
Başkan Bozkurt, Bozüyük Erenköylüler Derneği'nin iftarına konuk oldu

YORUMLAR
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Kadir Bozkurt, Bozüyük, Bozkurt, İnönü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bozkurt, Bozüyük Erenköylüler Derneği'nin iftarına konuk oldu - Son Dakika


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