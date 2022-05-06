Başkan Büyükakın: "Hizmet edecek uzun bir yolumuz var" - Son Dakika
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Başkan Büyükakın: "Hizmet edecek uzun bir yolumuz var"

06.05.2022 15:30
Başkan Büyükakın: "Hizmet edecek uzun bir yolumuz var"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu aziz millete hizmet edecek uzun bir yolumuz var. Çalışıyoruz, sokak sokak geziyoruz ve vatandaşımızı dinliyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu aziz millete hizmet edecek uzun bir yolumuz var. Çalışıyoruz, sokak sokak geziyoruz ve vatandaşımızı dinliyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kızılay Şube Başkanı İbrahim Pay, Mobilyacılar Odası Başkanı Orhan Arguner ve Türkiye Radyo Amatörleri Haberleşme Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Umut Öcal ve yönetimlerini ağırladı.

Konuklarının şehre dair önerilerini dinleyen Başkan Büyükakın, "Bu aziz millete hizmet edecek uzun bir yolumuz var. Çalışıyoruz, sokak sokak geziyoruz ve vatandaşımızı dinliyoruz. Aslında sessiz bir şekilde halkımızla gönülden gönle buluşuyoruz. Bizi her fırsatta samimi bir şekilde bağrına basan hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletimizi dinliyor, adımlarımızı da ona göre atıyoruz. Bu bizim için en önemli kırmızı çizgimizdir. Hizmetlerimiz kenti kuşatırken çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Birinci gündemimiz vatandaşımıza hizmet etmektir, gönlüne girmektir" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın: Hizmet edecek uzun bir yolumuz var
Başkan Büyükakın: Hizmet edecek uzun bir yolumuz var
Başkan Büyükakın: Hizmet edecek uzun bir yolumuz var

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Tahir Büyükakın, Türkiye, Kızılay, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın: 'Hizmet edecek uzun bir yolumuz var' - Son Dakika


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