Başkan Büyükakın Ramazan\'da Yaşlı ve Hastaları Unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayında yaşlı ve hastaların evlerine misafir olup gönüllere dokunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayında yaşlı ve hastaları ziyaret ediyor. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma iklimini Kocaeli'nin her köşesine yaymayı amaçlayan Başkan Büyükakın, bu kapsamda çeşitli ziyaretlerde bulunarak büyükşehir belediyesinin "İyilik Kılavuzu" hareketinin yanında duruyor. Başkan Büyükakın son olarak, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde ikamet eden İsa ve Nezihe Şenol çiftiyle bir araya geldi. Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Egehan ve annesi Emine Gözdağı'nı da ziyaret eden Büyükakın, günün son ziyaretini Yenidoğan Mahallesi'nde hayatını sürdüren Süleyman Beren'e geçmiş olsun dileklerini ileterek gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayına özel hayata geçirdiği "İyilik Kılavuzu" projesinin önemine de değinen Başkan Tahir Büyükakın, "Merhamet, muhabbet, vefa, emanet ve hürmet gibi medeniyetimize ait kadim değerleri yaşatmayı hedefliyoruz. Projenin, ramazan ayı ile sınırlı kalmayarak 365 gün boyunca Kocaeli'nin dört bir yanında uygulanmasını ve yayılmasını istiyoruz. 'İyilik Kılavuzu', Türkiye'ye örnek olacak model öneriyor. Bu projemiz çok kıymetli ve değerli" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ