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Başkan Büyükakın: "Sizler bizim baş tacımızsınız" - Son Dakika

Başkan Büyükakın: "Sizler bizim baş tacımızsınız"

01.02.2022 11:04
Başkan Büyükakın: "Sizler bizim baş tacımızsınız"

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Burgaz milletvekillerini konuk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sizler bizim baş tacımızsınız. Atalarımızın yadigarısınız" dedi.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Burgaz milletvekillerini konuk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sizler bizim baş tacımızsınız. Atalarımızın yadigarısınız" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Burgaz Milletvekilleri Sevim Ali, Fatma Ramadan, Eşref Eşref ile Burgaz İl Başkanı Ahmed Mehmed, Kocaeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Bulgaristan'da 14 Kasım 2021'de yapılan seçimlerin ardından çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi de yüzde 13 oy alarak seçimden üçüncü çıktı. HÖH, bir önceki seçime göre sandalye sayısını 5 artırarak 34 koltuk kazandı. HÖH Partisinin seçimde 341 bin oy alarak parlamentoda 5'inci sıradan 3'üncü sıraya yükselmesi nedeniyle Burgaz Milletvekillerini tebrik eden Başkan Büyükakın, "Sizler bizim baş tacımızsınız. Atalarımızın yadigarısınız. 14 Kasım'daki seçimlerde elde ettiğiniz başarılar içinde sizleri tebrik ediyorum" dedi.

"Aktif siyaset yapma şansı yakalayacaksınız"

Heyet ile görüş alışverişinde bulunan Büyükakın, "Ekonomik anlamda işbirliklerinin önemine çok inanıyorum. Bu nedenle ülkemizde veya şehrimizdeki iş insanlarıyla kurulacak irtibatlar, şirketlerin yüz yüze görüşmeleri, Bulgaristan veya Balkan ülkelerinin tamamında yapılacak yatırımlarla sizlerde o bölgede daha aktif siyaset yapma şansı yakalayacaksınız. Bu nedenle ticari ilişkilerde yatırım çekebilecek alanlarda çalışmalarınızı yürütmeniz son derece yararlı olacaktır" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın: Sizler bizim baş tacımızsınız
Başkan Büyükakın: Sizler bizim baş tacımızsınız
Başkan Büyükakın: Sizler bizim baş tacımızsınız

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Tahir Büyükakın, Bulgaristan, Kocaeli, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükakın: 'Sizler bizim baş tacımızsınız' - Son Dakika


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