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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiçeklerle karşılandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı için gittiği havalimanında Kayserililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Başkan Büyükkılıç, Kayserililere teşekkür ederek, sürpriz karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiçeklerle karşılandı
23.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:09
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı için gittiği havalimanında Kayserililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilgiyle karşılanıyor. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı için İstanbul'a giden Başkan Büyükkılıç, havalimanında Kayserililer Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel ve Kayserililer tarafından sürpriz bir şekilde çiçeklerle karşılandı. Kayserililere teşekkür eden Büyükkılıç; "Kayserili mobilya firmalarımızı yalnız bırakmamak için gittiğim İstanbul'da çok güzel bir sürpriz ile karşılaştım. Sağ olsun Kayserililer Federasyonu Genel Başkanımız Muhammed Ali Temel ve yönetim kurulu üyesi Kayserili hemşehrilerim beni havaalanında çiçekle karşıladılar. Kıymetli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Rabbim onların gönlündeki yerimizi daim kılsın" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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