Başkan Büyükkılıç, 11. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi\'nde hekimlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 11. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi'nde akademisyenler ve sağlık profesyonelleriyle bir araya gelerek bilimsel dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Kayseri, sağlık alanında önemli bir bilimsel organizasyona ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi kapsamında düzenlenen programda hekimler, akademisyenler ve tıp öğrencileriyle buluştu. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa; Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kongre Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da katılım sağladı.

Açılışta tanıtım filmi ile Zenginlikler Şehri Kayseri filmi izletilirken, alanında uzman isimler bilimsel paylaşımlarda bulunmak üzere bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, kongrede olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Üniversitemizin araştırma üniversitesi olarak kendisinden söz ettirmesi hepimiz için önemli ve anlamlı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etmenin onurunu taşıdığımı da paylaşmak istiyorum" dedi.

Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, "İlk tıp fakültesi bunun mihenk taşı olmalı. Çünkü biz kadim medeniyetler şehriyiz. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehiriz. İşte bu güzelliklerin de taçlanması bir bakıma kültür başkenti olarak paylaşılması ve bu ünvanın verilmesi bunun en önemli kanıtlarından biri olsa gerek" diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi, Türkiye'ye ve Dünyaya Hitap Ediyor

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bir hayırseverler şehri olduğuna da ayrı bir parantez açarak, hayırseverler tarafından yapılan yatırımların Kayseri için bir zenginlik olduğunu kaydetti. Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi ve Tıp Fakültesi'nin bölgeye, Türkiye'ye ve dünyaya hitap ettiğine işaret ederek, akademisyen ve öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, öte yandan Kayseri'nin bir spor şehri olduğunu da dikkat çekerek, 2029 Dünya Spor Başkenti Adaylığı sürecinin başarılı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Büyükkılıç, kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, organizasyonun sağlık camiasına önemli katkılar sunmasını temenni etti.

Ayrıca gün içerisinde düzenlenecek panellerde; anemi, dehidratasyon, öksürük, karın ağrısı, ateş, nöbet ve döküntü gibi sık karşılaşılan pediatrik hastalıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Program, sertifika töreni ve kapanış oturumu ile sona erecek. - KAYSERİ