Başkan Büyükkılıç, 11. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi\'nde hekimlerle buluştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 11:37  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 11. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi'nde akademisyenler ve sağlık profesyonelleriyle bir araya gelerek bilimsel dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Kayseri, sağlık alanında önemli bir bilimsel organizasyona ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi kapsamında düzenlenen programda hekimler, akademisyenler ve tıp öğrencileriyle buluştu. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa; Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kongre Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da katılım sağladı.

Açılışta tanıtım filmi ile Zenginlikler Şehri Kayseri filmi izletilirken, alanında uzman isimler bilimsel paylaşımlarda bulunmak üzere bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, kongrede olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Üniversitemizin araştırma üniversitesi olarak kendisinden söz ettirmesi hepimiz için önemli ve anlamlı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etmenin onurunu taşıdığımı da paylaşmak istiyorum" dedi.

Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, "İlk tıp fakültesi bunun mihenk taşı olmalı. Çünkü biz kadim medeniyetler şehriyiz. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehiriz. İşte bu güzelliklerin de taçlanması bir bakıma kültür başkenti olarak paylaşılması ve bu ünvanın verilmesi bunun en önemli kanıtlarından biri olsa gerek" diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi, Türkiye'ye ve Dünyaya Hitap Ediyor

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bir hayırseverler şehri olduğuna da ayrı bir parantez açarak, hayırseverler tarafından yapılan yatırımların Kayseri için bir zenginlik olduğunu kaydetti. Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi ve Tıp Fakültesi'nin bölgeye, Türkiye'ye ve dünyaya hitap ettiğine işaret ederek, akademisyen ve öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, öte yandan Kayseri'nin bir spor şehri olduğunu da dikkat çekerek, 2029 Dünya Spor Başkenti Adaylığı sürecinin başarılı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Büyükkılıç, kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, organizasyonun sağlık camiasına önemli katkılar sunmasını temenni etti.

Ayrıca gün içerisinde düzenlenecek panellerde; anemi, dehidratasyon, öksürük, karın ağrısı, ateş, nöbet ve döküntü gibi sık karşılaşılan pediatrik hastalıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Program, sertifika töreni ve kapanış oturumu ile sona erecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:39:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.