Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz şehitlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz şehitlerini ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz şehitlerini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve il protokolü ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kayseri Garnizonu, Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, şehitleri kabri başında dualar andı ve kabirlerine karanfil bıraktı. Büyükkılıç, şehitlik ziyaretlerinde şehit aileleri ile de yakından ilgilendi.

15.07.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve il protokolü ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kayseri Garnizonu, Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, şehitleri kabri başında dualar andı ve kabirlerine karanfil bıraktı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde bir dizi program ve etkinlikler sürüyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri Garnizonu, Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Haldun Taşan, rektörler, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, ilçe belediye başkanları, müdürler, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Şehitliklerdeki programlarda Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dua edilirken, Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve Vali Çiçek ile il protokolü, daha sonra tek tek şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Şehitleri dualarla andıklarını ifade eden Büyükkılıç, "15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Kayseri Garnizonu ve Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerimizi dualarla andık" dedi.

Başkan Büyükkılıç, bağımsızlık ve demokrasi vurgusu yaparak, "Milletimizin bağımsızlığı ve demokrasi uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Büyükkılıç, şehitlik ziyaretlerinde şehit aileleri ile de yakından ilgilendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz şehitlerini ziyaret etti - Son Dakika


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