Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesini ve kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesini ve kabrini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit\'in ailesini ve kabrini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Bünyan ilçesindeki ailesini ve şehidin kabrini ziyaret etti. Büyükkılıç ve beraberindekiler Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri'nde ise şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

15.07.2024 18:05  Güncelleme: 18:06
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Bünyan ilçesindeki ailesini ve şehidin kabrini ziyaret etti. Büyükkılıç ve beraberindekiler Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri'nde ise şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehadete yürüyen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in kabrini ve ailesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Şehit Komiser Yardımcısı Yiğit'in kabri başında dua ederek şehidi rahmetle andı.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Vali Gökmen Çiçek'e, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin eşlik etti.

Şehidin kabrinde dua eden Başkan Büyükkılıç, şehit Yiğit'e Allah'tan rahmet, şehidin ailesine sabır diledi.

Büyükkılıç, Akar ve Çiçek ile beraberindekiler Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi tarafından hazırlanan ve ziyarete açılan, Cennet Yiğit'in hatıralarının yaşatıldığı ve ismini taşıyan Anı Evi'ni de ziyaret etti.

Şehit Yiğit'in kabri ve ailesini ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "15 Temmuz darbe girişiminde görev başında şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Bünyan'daki Anı Evi'ni, kıymetli ailesini ve kabrini ziyaret ederek, dualarla şehidimizi andık" dedi.

Büyükkılıç ve beraberindeki heyet daha sonra, Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri'nde Bünyanlı şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, "Cennet vatanımızı canından aziz bilen başta Cennet kızımız olmak üzere şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dilerim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesini ve kabrini ziyaret etti - Son Dakika


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