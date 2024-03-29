Kayseri'de Yeni Üst Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Yeni Üst Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolu Açıldı

Kayseri\'de Yeni Üst Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolu Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayan üst geçit köprüsü ve bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirdi. Proje, şehrin kuzeyini güneyiyle birleştirerek ulaşım konforunu arttırmayı hedefliyor. Toplam maliyeti 150 milyon TL olan projede, 7 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Başkan Büyükkılıç, projenin hayırlı olmasını dileyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

29.03.2024 17:13  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kuzeyindeki Yakut Mahallesi'ni, Kocasinan Bulvarı'na bağlayarak şehrin güneyi ile birleştirecek üst geçit köprüsü ve bağlantı yolunun açılışını, yerli ve milli otomobil TOGG ile gerçekleştirdi.

Şehrin konforlu ulaşımı için gece gündüz demeden gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kamulaştırma giderleri hariç toplam maliyeti yaklaşık 150 milyon TL'lik Yakut Mahallesi'nin Kocasinan Bulvarı üzerinden şehrin merkezi ile bütünleştirilmesi amacıyla hayata geçen üst geçit köprüsü ve bağlantı yolu projesini hizmete açtı.

Başkan Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı projelerinden yerli ve milli otomobil TOGG ile yeni hizmete açılan yolu deneyimleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Öncelikle şehrimize yeni bir ana arterimiz hayırlı, uğurlu olsun, yüzümüz gülüyor. Kayseri'mizde ulaşımın konforunu arttırmak, buradaki insanların daha kısa sürede hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

"Her Tarafa Gidecek Ana Arter Hayata Geçmiş Oluyor"

150 milyon TL maliyeti olan yolun kente hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Uzun süredir beklenen Yakut Mahallesi'ndeki demir yolumuzun üzerinden geçecek köprünün yapımı gündemdeydi, bu manada bir an evvel açmak için çabamızı sürdürüyorduk. Şuanda Dünya Ticaret Merkezi'mizin önünden çıkan yolumuz, Yakut Mahallesi içerisinden demir yolu üzerinden, çevre yol diye bilinen Kocasinan Bulvarı'na, oradan Fuzuli, Sivas Caddesi ve Köşk Mahallesi'ne doğru Hulusi Akar Paşa bulvarından her tarafa gidecek ana arter olarak hayata geçmiş oluyor. 150 milyon TL maliyeti olan böyle bir projenin şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizleri seviyor, projelerimize desteklerini esirgemiyor. Birlikte daha güçlü olduğumuzu bir kez daha ifade ederek, önemini vurguluyorum" diye konuştu.

Şehrin kuzeyindeki Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayarak şehrin güneyi ile birleştirecek üst geçit köprüsü projesi, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle gerçekleşti. Projede, 7 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Proje kapsamında, aydınlatma sistemleri yapılırken, güvenlik bariyerleri oluşturularak, yaya yolları ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Kayseri, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yeni Üst Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 18:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yeni Üst Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement