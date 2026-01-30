Başkan Büyükkılıç; 2025'te ilçelere 104 kez ziyarette bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Büyükkılıç; 2025'te ilçelere 104 kez ziyarette bulundu

Başkan Büyükkılıç; 2025\'te ilçelere 104 kez ziyarette bulundu
30.01.2026 11:28  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 yılında kırsal ilçeler merkezli toplam 104 kez ziyaret ederek halkla doğrudan iletişim kurdu ve belediyecilik faaliyetlerini şekillendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; ağırlığı kırsal ilçeler olmak üzere 2025 yılında toplam 104 kez ziyaret gerçekleştirdi.

Sürekli olarak halk ile buluşarak ortak akıl ve istişareyle yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; adeta makamında durmadan hep sahada Büyükşehir'in çalışmalarını koordine etti. Halk ile bir araya gelerek samimi ilişkiler kuran, vatandaşların fikirlerini ve hatırlarını sorarak belediyecilik faaliyetlerini şekillendiren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede merkezde olduğu kadar kırsalda da bizzat bulunarak hizmetleri takip etti, kırsal sakinleri ile buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kırsal ağırlıklı olmak üzere Kayseri'nin 16 ilçesine sürekli ziyaretlere gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Büyükşehir'in kırsal mahallelere en fazla yatırımı yapan dönemini yaşatan Büyükkılıç, öte yandan ilçelere de giderek ilçe sakinleri ile buluşmayı ihmal etmedi. Başkan Büyükkılıç, 2025 yılında ilçelere toplam 104 kez ziyaret gerçekleştirerek hizmetleri yerinde inceledi, vatandaşlar ile bir araya geldi onların talep ve önerilerini dinleyerek, vatandaşlarla kaynaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç; 2025'te ilçelere 104 kez ziyarette bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:48:56. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç; 2025'te ilçelere 104 kez ziyarette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.