Büyükkılıç, Erdoğan'ın Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Büyükkılıç, Erdoğan'ın Toplantısına Katıldı

Büyükkılıç, Erdoğan\'ın Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını gerçekleştirdiği 166'ncı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

10.09.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını gerçekleştirdiği 166'ncı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

AK Parti'nin il ve bölgesel stratejilerinin ele alındığı, geleceğe dönük planlamaların değerlendirildiği toplantıda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dava arkadaşlarımız ile iftihar ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yapacağımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. AK Parti'nin bayrağını şanla şerefle taşımış ve taşıyan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 yılda Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlelerini yapan partinin AK Parti olduğunu belirterek, 81 ilde eserleri ve yatırımlarının bulunduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç ise toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunduğunu vurgulayarak, "AK Parti'mizin 166'ncı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin geleceğine yönelik hitaplarını dinledik" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükkılıç, Erdoğan'ın Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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