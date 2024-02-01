Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları Yönetimiyle Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile birlikte AK Parti Kadın Kolları yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç; "Şehrimizin en büyük kadın hareketi olan ve durmadan çalışan kadın kolları teşkilatımıza yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür ederim" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yerel yönetim hizmetlerini aralıksız sürdürürken, diğer yandan da birlik, beraberlik ve uyum kültürü içerisinde görüşmelerini sürdürüyor. Bu çerçevede Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri Mutfağı'nda, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile birlikte AK Parti Kadın Kolları yönetimi ile bir araya geldi. Kayseri'de birliğin, beraberliğin, dayanışmanın berekete vesile olan bir ortam olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç; bu şehri ve bu ülkeyi geleceğe taşımanın, mazlum insanların sesi olmanın çok önemli ve değerli olduğunu kaydetti. Başkan Büyükkılıç; "Önemli olan insanlığa hizmet kaygısıyla, şehrine sevdalı olma anlayışıyla gönüllerde yer etmek birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmektir. Bizim başarımızın sırrı, hanım kardeşlerimizin yaptığı çalışmalar diye anlattılar. Samimiyetle söylüyorum. Sizin iyi niyetle çıkıp kapı kapı dolaşarak, kendinizi ifade ederek, koşuşturduğunuzu hep biliyoruz. Bir beklentiniz yok. Bir hesabınız yok. Ama samimi olarak bu şehri geleceğe taşımak, ülkemizi geleceğe taşımak, mazlum insanların sesi olmak bunlar bizim için çok önemli ve anlamlı" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, sahada basmadık yer bırakmayacaklarını ifade ettiği konuşmasına şöyle devam etti;
"Bugün Filistin'de kardeşlerimiz katlediliyorsa, Kuzey Irak'tan şehitlerimiz geliyorsa, Afganistan'da, Suriye'de ya da masum bir ülkede mazlum insanlar katlediliyorsa, bizim mazlum insanların sesi olarak cumhurbaşkanımızın elinin güçlü olması lazım. Bize yakışan çalışmak, bizim görevimiz koşturmak. Cumhurbaşkanımız 'karşımıza almayacağız' diyor. Yanımıza alacağız. Seçim sahada kazanılır, ama sandıkta taçlandırılır. Laf olsun diye söylenecek sözler değil. Sahada basmadık yer bırakmayacağız. Ulaşmadığımız insan kalmayacak. Gelmeyene gideceğiz, anlamayana anlatacağız. Nezaket kuralları içerisinde. Anlatacak çok faaliyetlerimiz var. Hem ilçelerimizde. Yüzlerce ve binlerce. 150 proje başladık, 418 proje ile taçlandırdık. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun."
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ise; "30 yıllık siyaset hayatında bizim tanıdığımız kadar söylüyorum. Her zaman ağabeyliği ile babacan yaklaşımı ile samimiyetiyle, tevazu ile kol kanat gerdi, bizlere destek oldu. Memduh Başkanımın her konuşmasından, söylediği şu 3 kelime hep dikkatimi çekmiştir. İşin özü çalışmak, çalışmak ve çalışmak. Bizler de 16 ilçe kadın kolu başkanı olarak, il yönetim kurulu üyeleri olarak, meclis üyelerimizle beraber bu davada gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak, gerekirse Kayseri'nin her sokağına izimizi bırakarak çalışacağız" şeklinde konuştu.
Program sonunda AK Parti Kadın Kolları yönetimi tarafından Başkan Büyükkılıç'a Esma-ül Hüsna tablosu hediye edildi. - KAYSERİ
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