Başkan Büyükkılıç, engelli vatandaşın talebini geri çevirmedi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ziyareti sırasında kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen 57 yaşındaki Mehmet Keçi'nin isteğini geri çevirmedi. Hemen akülü tekerlekli sandalyenin alınması talimatı veren Başkan Büyükkılıç, Mehmet Keçi'ye aracı kısa sürede gönderdi.

Merkez ve kırsalda sık sık düzenlediği ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ziyaretinde koltuk değnekleri ile yürüyen 57 yaşındaki Mehmet Keçi'nin akülü tekerlekli sandalye talebine anında talimat verdi ve kısa sürede vatandaşa aracı teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gönül belediyeciliği' vizyonu doğrultusunda gönüllere dokunan yerel yönetim hizmetlerini Kayserililerle buluşturan Başkan Büyükkılıç, bu kez de Yahyalı ziyareti sırasında kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen Mehmet Keçi'nin tekerlekli sandalye talebine kayıtsız kalmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mehmet Keçi'ye verdiği sözü tutarken, yeni tekerlekli sandalyesine kavuşan Keçi de büyük bir mutluluk yaşadı.

Başkan Büyükkılıç'tan akülü tekerlekli sandalye talep ettiğini ve hemen Büyükkılıç'ın aracı gönderdiğini ifade eden Keçi, "Cuma günü başkanım geldi buraya Memduh Ağabey. Ben de bir araba talep ettim. O da hemen gönderdi sağ olsun. Allah razı olsun iki gün bile sürmedi. Hemen dediğimizi yerine getirdi. Başkanımız çok sağ olsun. Değnekle yürümek zor oluyor. Mutlaka bir araba gerekiyordu. Başkanımdan Allah razı olsun. Bir söylememizle hemen gönderdi" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri tarafından akülü tekerlekli sandalyesine kavuşturulan Keçi, Başkan Büyükkılıç ve ekibine hem teşekkür hem de dua etti. - KAYSERİ