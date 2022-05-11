Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

11.05.2022 12:13
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında gerçekleşen, büyükşehir ve il belediye başkanlarının bir araya geldiği istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında gerçekleşen, büyükşehir ve il belediye başkanlarının bir araya geldiği istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Yerel yönetim hizmetleri ile Türkiye'ye örnek bir belediyecilik anlayışı sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kent Kayseri'yi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmek adına Ankara'da da temaslarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede bakanlar ve milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında, başkent Ankara'da düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda Büyükkılıç'ın yanı sıra büyükşehir ve il belediye başkanları da yer aldı. Kayseri için gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, "Halkımıza daha iyi hizmet götürmek ve şehirlerimizi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmek adına AK Partili belediyeler olarak istişareye ve tecrübe paylaşımına her daim önem gösteriyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Kayseri'nin adeta sesi olan Özhaseki'ye desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

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Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki, Kayseri, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı - Son Dakika


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