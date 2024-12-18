Atatürk'ün Kayseri Ziyareti Anıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün Kayseri Ziyareti Anıldı

Atatürk\'ün Kayseri Ziyareti Anıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce Kayseri'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyareti anarak, şehrin bağımsızlık mücadelesindeki rolünü vurguladı.

18.12.2024 11:58  Güncelleme: 12:01
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce Kayseri'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyareti anarak, şehrin bağımsızlık mücadelesindeki rolünü vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, 18 Aralık 1919'da Sivas'tan hareket edip, 19 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye yaptığı tarihi ziyaretin 105'inci yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Kayserili vatandaşların Cumhuriyet için verdiği mücadelenin önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yayımladığı mesajda, Atatürk'ün Kayseri'yi ziyaret ettiği dönemde vatandaşların gösterdiği bağlılık ve fedakarlığı hatırlattı.

Büyükkılıç, "Kayseri halkının, Atatürk'ün öncülüğünde verilen Kurtuluş Savaşı'ndaki destanını bir kez daha gururla anıyoruz. Kayseri, 19 Aralık 1919'da Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını coşku içinde karşılarken, vatanın bağımsızlığına olan bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi" dedi.

Kayseri'nin, Atatürk'ün izinden giderek Cumhuriyet'in temellerinin atılmasında önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Büyükkılıç, şehrin bugün de ekonomik, kültürel ve sanayi anlamında büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye yaptığı ziyaret, sadece bir tarihi anı değil, aynı zamanda bu şehrin Cumhuriyet yolundaki kararlılığının simgesidir. Bugün Kayseri, sanayi, kültür, eğitim ve teknoloji alanlarında büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, Atatürk ve tüm şehitleri rahmetle andı ve Kayseri'nin her zaman Cumhuriyetin ve milli mücadelenin güvencesi olmaya devam edeceğini söyleyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Kayseri Ziyareti Anıldı - Son Dakika

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