Başkan Büyükkılıç: "Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kurban Bayramı'nın milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" dedi.

14.06.2024 10:46
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kurban Bayramı'nın milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, "Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor; mübarek Kurban Bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize, bizleri bir Kurban Bayramına daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz" dedi.

Kurban Bayramının, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayramlar; millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunu bu bayramda da yaşatalım. Büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpelim, onların hayır duasını alalım. Küçüklerimizi de sevindirelim, bayram kültürümüzün kıymetini onlara iyi anlatalım."

Başkan Büyükkılıç, Kurban Bayramı için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, Zabıta ekiplerimiz başta olmak üzere kurumlarımız, vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için gereken tüm tedbirleri aldı. Bayram boyunca hemşehrilerimizin olası yaşayacağı sıkıntıları gidermek için ekiplerimiz 24 saat kesintisiz mesai yapacak. Lütfen sağlığımız için belediyelerimizin belirlediği kurban kesim noktalarını tercih edelim" ifadelerini kullandı.

Hac farizasını yerine getirme niyetiyle şu an kutsal topraklarda bulunan vatandaşların ibadetlerinin kabul olmasını temenni eden Büyükkılıç, ayrıca Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm Kayserililerden, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini hatırlattı.

Büyükkılıç, mesajını şöyle sonlandırdı:

"Bu vesile ile vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin de bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı'nın milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir' - Son Dakika

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