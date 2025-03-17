Başkan Büyükkılıç: "Çanakkale, sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin en büyük zaferlerinden biridir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin kahramanlık ruhunu ve Çanakkale'deki zaferin dünya tarihindeki yerini vurguladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, Türk milletinin 110 yıl önce Çanakkale'de yazdığı destanı hatırlatarak, "Çanakkale, sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. O dönemdeki kahramanlık ve fedakarlık, milletimizin vatan sevgisini ve bağımsızlık mücadelesini simgeliyor. Bugün, o kahramanların izinden gitmek, cumhuriyetimizin temellerini sağlamlaştırmak için hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir" dedi. Büyükkılıç mesajında Çanakkale'deki zaferin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğini gösterdiği bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ayrıca, bu büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen tüm şehitlere minnettar olduklarını ve onların aziz hatırasını her zaman yaşatacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"18 Mart, sadece bir zaferin yıl dönümü değil, aynı zamanda Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolunda verdiği mücadelenin simgesidir. Bugün, bu büyük zaferi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran duyarken, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine olan bağlılığını yineleyerek, bu ruhu gelecek nesillere aktaracağımızı ifade ediyorum." - KAYSERİ