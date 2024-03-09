Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Erciyes Üniversitesi Kulüp Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı\'nda Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Erciyes Üniversitesi Kulüp Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükşehir belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile 5 üniversite 110 kulüpten 300 kişilik öğrenci grubu katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada gençlere hitap ederek, "Sizleri çok seviyoruz. Sizlere gelecek hazırlamak istiyoruz. Sevgili gençlerimiz alanınızda kendinizi geliştireceksiniz. İddialı olacaksınız. Başarı, her zaman ödüllendirilir. Siz bunları başaracak nitelikte, kalitede, inovatif, ince ruhlu gençlersiniz" dedi. Kayseri'de 5 üniversite olduğunu, KAYMEK'in de 6'ncı üniversite gibi faaliyet gösterdiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Allah'a şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan gibi liderimiz var. Bütün bu gelişmelerin ışığında 5 üniversitemiz var ama 6'ya çıkardık. KAYMEK, 111 alanda kurs veriyoruz. Hem dijital şekilde veriyorlar, hem de öğretim şekilde veriyorlar. Hem de iş garantili kurslar veriyoruz. Hangi alanda istiyorsunuz ücretsiz şekilde kurs alabiliyorsunuz. Fiziki şartlarımız çok harika. Sadece merkezimize değil, 16 ilçede bu kurslarımız var" diye konuştu. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak, 16 ilçe ile birlikte beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Birbirimizden ayrılamayız. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Sizler donanımlı, eğitimli, özgüvenli, sportif yönden sağlıklı olmanız yönünde çalışmalar yapıyoruz. Sizleri korumalıyız. Gözbebeğimiz gibi korumalıyız. Siz bizim sevdalımızsınız. Sizleri seviyoruz. Çünkü sizler bize emanetsiniz. Burada 75 bin üniversite öğrencisinin vebalini omuzlarımızda hissediyorum ve bir emanet olarak görüyorum. Ne derseniz, hayır demedim, demem. Gençliği olmayan bir ülke, aile ve vatan olmaz. O açıdan ülkemizi, vatanımızı, ay yıldızlı Türk bayrağımızı, devletimizi, kültürümüzü, inancımızı, Anadolu'muzu sizlere emanet edecek şekilde yetiştirmemiz, geliştirmemiz lazım."

İlmek ilmek şehri dokuduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "En ücra köşesine kadar ilmek ilmek şehrimizi dokuyoruz. Merkezi ihya ve imar edeceğiz ama taşrayı da ihmal etmeyeceğiz mantığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönemki bütçelerimizin yüzde 43'ünü taşraya ayırmışız" şeklinde konuştu. Büyükkılıç, gençlere yönelik, çamaşır yıkama merkezinden kütüphanelere kadar birçok hizmet yaptıklarını belirterek, hizmet ve projelerin devam edeceğini söyledi. Gençlere sinema bileti de hediye eden Başkan Büyükkılıç, "Biz sizin için varız, siz yeter ki çalışın. Allah'ın izniyle göğsümüzü gere gere Kayseri cumhurun kalesidir diyeceğiz" ifadelerini kullandı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise gerçek belediyeciliğin profesörü Başkan Büyükkılıç'ın hitapları için teşekkür ederek, öğrencilere eğitim hayatının önemine işaret etti. Akar, "Bu vatan bizim, bu memleket bizim, bu tarih bizim, bu bayrak bizim. Bu formülle, bu inançla, bu bakışla çalışmalarımızı yapacağız ve başaracağız. Hepinize iyi dersler ve başarılar diliyorum" dedi. AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de gençlere birçok öğüt vererek, "Gençleri görünce tabi biz de gençleşiyoruz. Üniversite mezunu olmak güzel bir şey. Ama tek başına yeterli mi değil. Kendinizi çok geliştirmeniz lazım. Eğer mühendis oluyorsanız, mühendisliği en iyi şekilde yapmanız lazım. Kendinizi geliştirin ki iş alanlarınız genişlesin ve rahat bir şekilde iş bulun. Muhakkak bir üniversite mezunu kendini alanında en üst seviyeye taşımalıdır ki insanlar onu davet etsin" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Üzüm, "Kayseri Üniversitesi'nde bir panel vardı. Her türlü talebe cevap verdi. Bu konuda Kayseri'de şanlı olduğunuzu düşünüyorum. Organizasyonu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da 'şehirciliğin profesörü' diye nitelendirdiği bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. Özellikle Memduh Büyükkılıç başkanımızın önderliğinde gençlere çok önem veriyoruz. Özellikle üniversiteli gençlerin yeri Memduh Büyükkılıç başkanımızın gönlünde çok ayrı bir yerdedir. O yüzden başkanımız gençlere önem verip, bir sürü imkan sağlıyor" dedi. - KAYSERİ