Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Turizm Haftası\'nı kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Turizm Haftası dolayısıyla Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimiz bir açık hava müzesi, bunu her yerde paylaşıyoruz. Her bölgemizde tarihi doku anlayışıyla çok önemli yerler var" dedi.
Kayseri'de 15-22 Nisan Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam ve sektör temsilcilerinin yer aldığı beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Turizm gönüllüsü canlarımıza hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Haftayı dolu dolu, hem tanıtma hem insanların tanımasına vesile olma anlayışı içerisinde geçiririz. Etkinliklerle şehrimizi hep olumlu olarak anılmasını sağlama yönünde gayret gösteririz" dedi. Büyükkılıç, kadim kent Kayseri'nin adeta açık hava müzesi olduğuna vurgu yaparak, "Bu tür etkinlikler bizler için çok önem arz ediyor. Şehrimiz bir açık hava müzesi, bunu her yerde paylaşıyoruz. Her ilçemizde, her bölgemizde tarihi doku anlayışıyla, çok önemli yerler var. Kapuzbaşı Şelalesi, dünyada kendisinden söz ettiren bir şelaledir, herkesin rahatlıkla ulaşacağı bir konuma getirilmiştir. Aladağlar bölgesi, Hacer Ormanları gibi insanların erişemediği alanlar ayrı bir güzellik katıyor. Bu dönemde insanların turizmi önemsediğini, gezip, görüp, tatsınlar" diye konuştu. Gastronomi alanında UNESCO Kreatif Şehirler Listesi'ne girdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç; "Ulusal bazda, biz bunu bir kongreye dönüştürmek suretiyle gerek sağlıkla ilgili olanı gerekse gastronomi ile ilgili olanı uluslararası boyuta taşımak suretiyle şerhimizin hak ettiği yere gelmesini sağlama yönünde gayret göstermeliyiz. İnşallah Kayseri'de hem otel sayısını hem de niteliğini arttırma düşüncesine gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda hayata geçirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin kendisinden söz ettiren bir konuma geldiğini, otel sahiplerinin yaz mevsiminde de otellerini bu kamplardan kaynaklı olarak yaz, yayla ya da kamp turizmine yönelik olarak sportif alanda açık tutacaklarını ifade ettiklerini hatırlattı. Yatırımcıların sayısının artması, yeni projeler ile şehrin her noktasına değinilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Bizleri seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize bu alanda layık olma yönünde de irade göstermek. En önemlisi ağaç dalıyla gürler. Biz sizlerle bir anlam ifade ederiz. Bunun farkındayız. Sizler olmazsanız bizim bir anlamımız olmaz. Hep beraber inşallah Kültür Müdürlüğümüzle, valiliğimizle, belediyelerimizle, ilçelerimizle, merkezimizle el ele vermek suretiyle şehrimizin tanınmasına vesile olacağız" diye konuştu. El ele verip, şehrin tanınmasına vesile olacaklarını, bu şehrin çok güzel hizmetlerle tanınmayı hak ettiğini söyleyen Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü;
"İnşallah müzelerimizle ilgili yaptığımız çalışmaları tamamlama noktasına geldik. Onları da hayata geçirmek suretiyle daha da şehrimizin tanınır hale gelmesine vesile olacağız, o yönde de gayretlerimizi göstereceğiz. Nitelikli elaman konusunda KAYMEK sizin emrinizde diyoruz, lütfen bunu önemseyin. Bu konuda gerekli iş birliğini yapın. Yetiştirelim, eğitelim, yavrularımızın donanımlı hale gelmesini sağlayalım. Hem iş bulmada da kolaylık sağlanmış olur. Otellerimizde, işletmelerimizde, yerel yöneticiler olarak bizler kendi ölçeğimizdeki merkezlerimizde mutlaka yabancı dillerle donanmış yavrularımıza fırsat verelim. Sağlık turizmini Kayseri'mizde öncelemeliyiz. Bu, yanında oteli, kültür turizmini ya da kayak turizmini getirecektir."
Büyükkılıç, tüm turizm sektörü temsilcilerinin Turizm Haftası'nı da kutlayarak, "İnşallah birlikte daha güçlü olacağımızı ifade edelim. Projeler üretelim, projelerin hayata geçirilmesi için de gayret gösterelim diyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz, haftamız kutlu olsun, geçmiş bayramınız da kutlu olsun" dedi. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise hafta boyunca etkinlikler planladıklarını, çeşitli geziler ve söyleşiler yapacaklarını, son dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla özellikle Erciyes'teki ivmenin, turizmde Kayseri'de etkisini göstermeye başladığını söyledi. Başkan Büyükkılıç'a tarihe ve turizme destek veren proje ve hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Dursun, "Sayın Valimizle beraber sizlerin büyük destekleri ile Soğanlı ve Erdemli Vadisi, Koramaz Vadisi, Kültepe'de saymakla bitmeyecek değerimiz var, buralarda da etkilerini gösteriyor. Çok sayıda misafir ağırlamaya başladık, size teşekkür etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
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