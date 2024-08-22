Kayseri, Gastronomi Turizmine Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Kayseri, Gastronomi Turizmine Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor

Kayseri, Gastronomi Turizmine Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yenilikçi Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de gastronomi turizmine yönelik çalışmaların ve projelerin sürdüğünü ifade etti.

22.08.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yenilikçi Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de gastronomi turizmine yönelik çalışmaların ve projelerin sürdüğünü ifade etti.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gastronomi şehri Kayseri'de kadim kentin lezzet dolu mutfağını layıkıyla tanıtmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin gastronomi turizmine yönelik önemli hizmetler ve projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

"Hem Etkinlik Yapıyor Hem de Altyapı Oluşturuyoruz"

Gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yenilikçi Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'yi dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Gastronomi Çalıştayı ve Gastronomi Günleri derken amacımız hem Kayseri'de bir etkinlik yapılmasını sağlamak hem de bu alanda altyapı oluşturmamızdır" dedi.

Projeler Hızla Devam Ediyor

Büyükkılıç, gastronomi turizmine yönelik çalışmaların ve projelerin tüm hızıyla devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde Mutfak Sanatları Merkezimiz bitme aşamasında. 6 bin metrekare kapalı alanı içeren, içerisinde yeme-içme mekanları, gastronomiye özgü atölyeleri olacak. UNESCO'nun Yenilikçi Şehirler Ağı Listesi'nde yer aldık, bunu da kalıcı kılma adına gerekli çalışmayı yapıyoruz. Kayseri Üniversitesi zaman zaman bu dalda önemli ödüller alıp, Kayseri'mizin adını duyuruyor. Kayseri'mizde coğrafi işaretli 30'a yakın ürün söz konusu, Sayın Valimizin belediyelerimiz ile iş birliği halinde kooperatif ile ilgili yaptığı çalışmalar var."

Başkan Büyükkılıç, değişik tatların, değişik medeniyetlerin zenginliği ile iyi bir noktada olan Kayseri'nin gastronomi şehri olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri, Gastronomi Turizmine Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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