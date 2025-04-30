Başkan Büyükkılıç Hacılar\'da Yeni Hizmet Binasını Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediyesi'nin yeni hizmet binasını ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşsiz doğası ve çalışkan insanlarıyla öne çıkan Hacılar ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında Hacılar Belediyesi'nin yeni hizmet binasına uğrayan Başkan Büyükkılıç, burada personele kolaylıklar dileyerek, yeni binanın hayırlı olmasını temenni etti.

Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu'ya teşekkür ederek, "Hacılarımızın bu güzel, yeni, nezih ortamda hizmet veren binasındaki gönül insanlarını da ziyaret etmek suretiyle, onlarla da muhabbet ettik" dedi.

Bir aile anlayışı içerisinde Hacılar'a hizmet verildiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Bunlar önemli. Et tırnak gibi gerek Melikgazi döneminde gerekse Büyükşehir döneminde olan hukukumuz açısından Hacılar, gerçekten hep takdir ettiğimiz, dua ettiğimiz, yerli ve milli anlayışın sahibi, değerlerine sahip çıkan insanlardan oluşan güzel insanların olduğu bir bölge" diye konuştu.

Büyükkılıç, konuşmasında birlik, beraberlik mesajları vererek, şunları söyledi:

"Bu güzel bölgeye elbette ilçe belediye başkanımız Bilal kardeşimiz yatırımlarını yapıyor. Ciddi manada bir sıkıntı yok ama Büyükşehir anlamında bizim de desteklememiz gereken ve Büyükşehir'e yakışır projelerle burayı daha yaşanabilir, daha cazibe merkezi olarak kabul edilecek konuma getirmek amacıyla şirketlerimiz ya da Büyükşehir'in diğer birimleri ile ilgili yapılacak yatırımlar konusunda değerli kardeşlerimizi dinliyoruz, ona göre de yol alıyoruz. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bu güzel ilçemizde bulunmaktan keyif aldığımızı da böylece paylaşmak istiyorum."

"Sizin desteğinizi her zaman hissediyoruz, yaşıyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da Hacılar ilçesine katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Kıymetli başkanım öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Değerli katkılarınızdan dolayı her zaman teşekkür ediyorum. Biz bu güzel ilçeyi daha güzel hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve biz Büyükşehir'imizin hem kurumsal hem de sizin kişisel desteğinizi her zaman hissediyoruz, yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de bunun sayısız örneklerini ilçemizde sergilediniz, öncelikle bunlardan dolayı teşekkür ediyorum ve en son örneği de geçen hafta başlayan Kayseri caddemizdeki hem altyapı hem üst yapı çalışmaları, bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İlçemiz sizlerle daha da güzelleşiyor"

Hacılar ilçesinin Büyükşehir'in destekleri ile daha da güzelleştiğini kaydeden Özdoğan, şunları söyledi:

"İlçemiz daha da güzelleşiyor sizlerle. Çünkü bizim yatırımlarımızın temelinde ilçe belediyemizle birlikte tabi ki Büyükşehir'imizin ilçemize kattığı değerler kat kat fazla. Bunlardan dolayı da ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bu binanın ortaya çıkmasında Büyükşehir'imizin kentsel dönüşüm çalışmasında da verdiği katkının da bir eseri olduğunu da bir kere daha söylemek istiyorum. Birlikten güç doğuyor, birlikten güzellikler doğuyor. Altyapı, üst yapı her zaman sizin kıymetli katkılarınızla modern hale geliyor."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal'ın dakatılım sağladığı programda, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ev sahipliğinde ilçenin vizyon projeleri masaya yatırıldı.

Öte yandan Hacılar'ın sıcak ve samimi insanlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe esnafını ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi. Esnafın görüş ve taleplerini de dinleyen Büyükkılıç, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Ülfet- Murat Özdemir Toplum Sağlığı Merkezi'ne yapılan ziyarette de sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, tedavi gören vatandaşlara acil şifalar temennisinde bulundu.

Ziyaretin bir diğer durağı ise Hacılar Belediyesi Millet Kıraathanesi oldu. Burada vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, çay eşliğinde sıcak bir ortamda sohbet ederek Hacılar sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Büyükkılıç, ilçenin gelişimine katkı sunacak projeler için tüm kurumlarla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirtti. - KAYSERİ