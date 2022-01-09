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Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gençlik Şöleni'ne katıldı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gençlik Şöleni'ne katıldı

09.01.2022 14:44
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gençlik Şöleni'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nın düzenlediği Kayseri Gençlik Şöleni'ne katılarak, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi camiası ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nın düzenlediği Kayseri Gençlik Şöleni'ne katılarak, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi camiası ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kadir Has Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan şölene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, ilçe belediye başkanları, partililer, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Coşkulu geçen Kayseri Gençlik Şöleni'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "İri olacağız, diri olacağız, inşallah hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkücü gençlerimiz, milletin bekası için var olan sevgili gençlerimiz, iyi ki varsınız diyor hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor, sağ olun, var olun diyor, Allah razı olsun diyorum. Her şeyden önce her zaman söylediğimiz Cenab-ı Allah'a şükrederek, 17-0 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının ağabeyliği altında 16 ilçe belediye başkanıyla ele ele, gönül gönüle, bizleri seven, bizlere güvenen siz kardeşlerimize, büyüklerimize layık olma anlayışı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bilge insanın, birliklerini güçlendirmek, dayanışma içerisinde Kayseri'mize, onlara layık olma anlayışı içerisinde sizlere hizmet etmek için el ele gönül gönül verirken, birliğin beraberliğin bereket olduğu anlayışı içerisinde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, inşallah hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız diyor, sağ olun, var olun Allah 'a emanet olun. İyi ki varsınız diyorum."

Ayrıca şölende, ülkücü camianın önemli sanatçıları verdikleri konserde, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gençlik Şöleni'ne katıldı
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gençlik Şöleni'ne katıldı
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gençlik Şöleni'ne katıldı
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gençlik Şöleni'ne katıldı
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gençlik Şöleni'ne katıldı

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Memduh Büyükkılıç, Ülkü Ocakları, gençlik, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gençlik Şöleni'ne katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gençlik Şöleni'ne katıldı - Son Dakika
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