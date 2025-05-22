Başkan Büyükkılıç, Kayseri\'nin Gastronomi Zenginliğini Tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde kurulan Kayseri Ticaret Odası standını ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gastronomi alanındaki zenginliğini coğrafi işaretli ürünlerle taçlandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde açılan Kayseri Ticaret Odası standını ziyaret etti. Ziyaret sırasında coğrafi işaretli ürünleri tek tek inceleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gastronomideki tarihi ve kültürel zenginliğini geleceğe taşımak için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Ticaret Odası'nın katkılarıyla bugüne kadar 32 ürünün coğrafi işaret tescilinin alındığını belirten Başkan Büyükkılıç, "10 ürünümüz için başvuru ve değerlendirme süreci devam ediyor, 3 ürünümüz ise Avrupa Birliği tescil aşamasında. Kayseri'mizde gastronomiyle ilgili yaklaşık 200 civarında ürünümüz var. Durmak yok, koşmaya devam ediyoruz. Şehrimizi sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtacağız" dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer aldığına da dikkat çekerek, bu ünvanın şehre ayrı bir sorumluluk yüklediğini belirtti. "Kayseri'miz gastronominin merkezi derken bunu lafta bırakmıyoruz. Geçmişiyle övünen, geleceğiyle umut veren bir gastronomi şehri olmak için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'a, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da eşlik etti. Büyükkılıç, stantta sergilenen geleneksel Kayseri lezzetlerini inceleyerek bilgi aldı. - KAYSERİ