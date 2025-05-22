Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin Gastronomi Zenginliğini Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin Gastronomi Zenginliğini Tanıttı

Başkan Büyükkılıç, Kayseri\'nin Gastronomi Zenginliğini Tanıttı
22.05.2025 12:47  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde açılan Kayseri Ticaret Odası standını ziyaret ederek, şehrin coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomi alanındaki zenginliklerini tanıttı. Başkan, Kayseri'nin gastronomi merkezi olma hedefinin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde kurulan Kayseri Ticaret Odası standını ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gastronomi alanındaki zenginliğini coğrafi işaretli ürünlerle taçlandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde açılan Kayseri Ticaret Odası standını ziyaret etti. Ziyaret sırasında coğrafi işaretli ürünleri tek tek inceleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gastronomideki tarihi ve kültürel zenginliğini geleceğe taşımak için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Ticaret Odası'nın katkılarıyla bugüne kadar 32 ürünün coğrafi işaret tescilinin alındığını belirten Başkan Büyükkılıç, "10 ürünümüz için başvuru ve değerlendirme süreci devam ediyor, 3 ürünümüz ise Avrupa Birliği tescil aşamasında. Kayseri'mizde gastronomiyle ilgili yaklaşık 200 civarında ürünümüz var. Durmak yok, koşmaya devam ediyoruz. Şehrimizi sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtacağız" dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer aldığına da dikkat çekerek, bu ünvanın şehre ayrı bir sorumluluk yüklediğini belirtti. "Kayseri'miz gastronominin merkezi derken bunu lafta bırakmıyoruz. Geçmişiyle övünen, geleceğiyle umut veren bir gastronomi şehri olmak için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'a, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da eşlik etti. Büyükkılıç, stantta sergilenen geleneksel Kayseri lezzetlerini inceleyerek bilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Gastronomi, kayseri, Erciyes, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin Gastronomi Zenginliğini Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rizeliye imkansız yoktur“ dedi, dağa ’Lazkopter’ indirdi "Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
Messi ile rakip olabilir Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Luis Nani’den Jose Mourinho yorumu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig’den topçu aldı Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı
Minguzzi cinayetinde verilen ’bıçak’ kararı için başsavcılıktan açıklama Minguzzi cinayetinde verilen 'bıçak' kararı için başsavcılıktan açıklama
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı Herkes aynı soruyu soruyor Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak

13:31
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
10:56
Merkez’in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
19:29
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı 3 kişi üyeliğe seçildi
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi
19:20
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da
19:18
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı
Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
19:00
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
18:56
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
18:34
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 14:13:24. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin Gastronomi Zenginliğini Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.