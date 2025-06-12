Başkan Büyükkılıç, LGS Öncesi Öğrencilere Destek Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükkılıç, LGS Öncesi Öğrencilere Destek Veriyor

Başkan Büyükkılıç, LGS Öncesi Öğrencilere Destek Veriyor
12.06.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Haziran'da yapılacak LGS öncesi öğrencilere moral vererek KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde 631 öğrenciye ücretsiz hazırlık kursu sunduklarını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi öğrencilere başarı dileyerek, KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde 9 tesiste toplam 631 öğrenciye ücretsiz hazırlık kursu verdiklerini açıkladı. "Gençlerimizin yanında olmak bizim asli görevimiz" diyen Büyükkılıç, Kayseri'nin her köşesinde eğitim yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen projeleriyle gençlerin yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 LGS öncesi yaptığı açıklamada öğrencilere moral verdi. Başkan Büyükkılıç ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde 9 farklı tesiste toplam 631 öğrenciye ücretsiz LGS hazırlık kursları sunduklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak, "Kentimizin geleceği olan yavrularımızın donanımlı, özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. KAYMEK Gençlik Merkezlerimiz, bu anlamda sadece akademik değil, sosyal ve kültürel gelişim açısından da gençlerimize güçlü bir zemin oluşturuyor. Bu yıl 631 öğrencimize KAYMEK Gençlik Merkezleri'mizde LGS'ye yönelik ücretsiz kurs verdik" dedi.

"Kütüphanelerimiz ve Sosyal tesislerimizle her zaman gençlerimizin yanındayız"

Başkan Büyükkılıç, Genç KAYMEK bünyesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Adeta şehrimizin altıncı üniversitesi konumunda olan KAYMEK ile öğrencilerimizin LGS sürecinde en büyük destekçisi olduk. Sadece kurslarla değil, 7/24 açık kütüphanelerimiz, sosyal tesislerimiz ve kültürel-sportif faaliyetlerimizle de evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum"

LGS'ye girecek öğrencilere başarı dileyen Başkan Büyükkılıç, "Pazar günü yapılacak sınavda öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını alarak, istedikleri okullara kavuşmalarını temenni ediyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyor, gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan, sınav günü sürücülere de önemli bir çağrıda bulunan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sınav sırasında dikkatinin dağılmaması adına araç kullanıcılarının, korna çalmamaları yönünde duyarlılık göstermesini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. Sayısal bölüm ise 11.30'da başlayacak olup, 80 dakika sürecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Politika, Belediye, Gençlik, kayseri, Eğitim, Yerel, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, LGS Öncesi Öğrencilere Destek Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu 5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
Okan Buruk’un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
İhanetin bedeli ağır oldu Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

12:26
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu İçlerinde tanıdık isimler var
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
12:13
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
17:47
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı
Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı
17:36
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu
Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
17:17
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
17:14
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
17:13
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
17:11
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 13:26:00. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, LGS Öncesi Öğrencilere Destek Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.