Başkan Büyükkılıç, LGS Öncesi Öğrencilere Destek Veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi öğrencilere başarı dileyerek, KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde 9 tesiste toplam 631 öğrenciye ücretsiz hazırlık kursu verdiklerini açıkladı. "Gençlerimizin yanında olmak bizim asli görevimiz" diyen Büyükkılıç, Kayseri'nin her köşesinde eğitim yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen projeleriyle gençlerin yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 LGS öncesi yaptığı açıklamada öğrencilere moral verdi. Başkan Büyükkılıç ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde 9 farklı tesiste toplam 631 öğrenciye ücretsiz LGS hazırlık kursları sunduklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak, "Kentimizin geleceği olan yavrularımızın donanımlı, özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. KAYMEK Gençlik Merkezlerimiz, bu anlamda sadece akademik değil, sosyal ve kültürel gelişim açısından da gençlerimize güçlü bir zemin oluşturuyor. Bu yıl 631 öğrencimize KAYMEK Gençlik Merkezleri'mizde LGS'ye yönelik ücretsiz kurs verdik" dedi.

"Kütüphanelerimiz ve Sosyal tesislerimizle her zaman gençlerimizin yanındayız"

Başkan Büyükkılıç, Genç KAYMEK bünyesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Adeta şehrimizin altıncı üniversitesi konumunda olan KAYMEK ile öğrencilerimizin LGS sürecinde en büyük destekçisi olduk. Sadece kurslarla değil, 7/24 açık kütüphanelerimiz, sosyal tesislerimiz ve kültürel-sportif faaliyetlerimizle de evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum"

LGS'ye girecek öğrencilere başarı dileyen Başkan Büyükkılıç, "Pazar günü yapılacak sınavda öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını alarak, istedikleri okullara kavuşmalarını temenni ediyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyor, gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan, sınav günü sürücülere de önemli bir çağrıda bulunan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sınav sırasında dikkatinin dağılmaması adına araç kullanıcılarının, korna çalmamaları yönünde duyarlılık göstermesini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. Sayısal bölüm ise 11.30'da başlayacak olup, 80 dakika sürecek. - KAYSERİ