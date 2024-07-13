Kayseri Büyükşehir Belediyesi Matematik Kampı Katılım Belgesi Dağıtım Töreni

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından gerçekleştirilen Matematik Kampı Katılım Belgesi Dağıtım Töreni'ne katılarak, öğrencilere katılım belgelerini verdi. Büyükkılıç, "Siz sevgili gençlerimiz, geleceğimizsiniz. Bu kazanımlarınız hem kişiliğinize hem şahsınıza hem ailenize hem şehrimize hem ülkemize hem insanlığımıza katkı sağlayacak" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Talas'taki gençlik merkezinde gerçekleşen KAYMEK Matematik Kampı Katılım Belgesi Dağıtım Töreni'ne, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

"KAYMEK 6'ncı üniversite diye hep söylüyoruz. Bu laf olsun diye söylenmiş bir cümle değil"

Konuşmasının başında, Matematik Kampı'nda emeği geçen herkesi tebrik ederek, teşekkürlerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bu güzel mekana ruh veren siz kardeşlerimize, böyle bir çalışma yapan KAYMEK'imizin ekibini ben tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. KAYMEK 6'ncı üniversite diye hep söylüyoruz. Bu laf olsun diye söylenmiş bir cümle değil. İnşallah onun da ruhuna uygun olarak burayı canlandıran, burayı üniversite haline getiren ekibimizi kutluyorum" diye konuştu.

"Matematik her işin başı"

Gençleri ülkenin geleceği olarak niteleyen ve matematiğin her işin başı olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, şunları aktardı:

"Özellikle siz sevgili gençlerimiz siz geleceğimizsiniz. Bu kazanımlarınız hem kişiliğinize hem şahsınıza hem ailenize hem şehrimize hem ülkemize hem insanlığımıza katkı sağlayacak. Burada ne olacak falan demeyelim. Şu sosyalleşmeniz bile yeter de artar. Matematik her işin başı ya. O açıdan adı Matematik Kampı olur ama matematik ile ilgili bir çalışma olur ama matematik korkusunu yenmek olur ama aslında siz kişiliğinizi geliştiriyor, sosyalleşiyor, birbirinizden etkileşim sağlayarak ön plana çıkmaya takdir edersiniz bir yarış var. Bu yarışta bir adım önde olmaya gayret ediyorsunuz. Ama bunun yanında bize güvenerek sizleri gönderen ailelerinizi de kutluyorum. Bunlar da çok önemli. Aileler güvenmez göndermezse, buraları yanlış şekilde değerlendirir, yorumlarsa o zaman kimse gelmez, buranın da ruhu olmaz. O açıdan bir bütün halinde böyle önemli anlamlı olan projede emeği geçenlere ben bir kez daha teşekkür eder iken özellikle geleceğimiz olan Türk milletinin kıymetli gençleri, beyin gücümüz iyi ki varsınız diyor her birinizin alnından öpüyor başarılar diliyorum."

Konuşmasının sonunda pazartesi günü 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümü olduğuna değinen Başkan Büyükkılıç gençlerin, bayrağına, vatanına, milletine, devletine, dinine sahip çıkan gençler olarak çok daha fazla uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Öğrenciler için matematiği daha sevimli hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ise eğitim ve hekimlik konularında öğrencilere bilgi verdi, tecrübelerini paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da Matematik Kamplarını bu sene, Başkan Büyükkılıç'ın talimatları ile tarihi bir mekan olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "21 öğrencimiz katıldı. 12'nci sınıf öğrencilerimizden yapmış olduğumuz mülakatlar neticesinde arkadaşlarımız burada bu kampa katılmaya hak kazandılar. Gençlerimizin servis imkanlarını sağladık. Ayrıca yemek ve aralarda onlara çeşitli ikramlarımız oldu. Ekip arkadaşlarım ve gençler adına size teşekkür ederim sayın başkanım" diye konuştu.

Törende söz alan öğrenciler ise Matematik Kampı'nın verimli ve faydalı geçtiğini ifade ederek Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

Tören sonunda Başkan Büyükkılıç, katılım gösteren öğrencilere katılım belgeleri ve hediyelerini takdim etti. Günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Matematik Kampı'nda yaparak, yaşayarak öğrenme modeliyle eğitim verildi

KAYMEK Matematik Köyü'nün ön aşaması niteliğinde düzenlenen KAYMEK Matematik Kampı'nın 3 haftalık hazırlık eğitimi KAYMEK Talas Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Matematik dersine yönelik ön yargıları yok edip öğrencileri motive ederek onların matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen KAYMEK Matematik Kampı'nda 12. sınıfa geçmiş olan 21 öğrenci eğitim görmüş, 4 öğrenci de bu öğrencilere mihmandarlık yapmıştır. Yaparak, yaşayarak öğrenme modeliyle matematik alanında soru çözme becerilerini geliştirip öğrencilerin sınav başarılarını artırarak sınav kapsamındaki diğer branşlarda da uyumlu çalışma yöntemlerini ortaya çıkaran KAYMEK Matematik Kampı, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop'un katkılarıyla KAYMEK Matematik Öğretmeni Murat Dağıstan tarafından yürütüldü. Sayısal dikkat ve zeka kazanımlarını sağlamanın yanında öğrencilerin analitik düşünme ve yordama becerilerini de geliştiren KAYMEK Matematik Kampı'nın 3 haftalık eğitim programı tamamlandı. - KAYSERİ