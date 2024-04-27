Başkan Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne ziyarette bulundu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne ziyarette bulundu

Başkan Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi\'ne ziyarette bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne ziyarette bulunarak öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi. Büyükkılıç, ziyarette öğrencilere Kayserispor forması dağıttı, test kitabı ve halı saha sözü verdi.

27.04.2024 11:47  Güncelleme: 11:52
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne ziyarette bulunarak öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi. Büyükkılıç, ziyarette öğrencileri Kayserispor ile Karagümrük maçına davet ederken, onlara Kayserispor forması dağıttı, test kitabı ve halı saha sözü verdi.

Kayseri'nin yüz ölçüm bakımından en büyük ilçesi olan Pınarbaşı'na ziyarette bulunan Başkan Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenleri bir araya geldi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yönetimi üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi öğrencilerine bazı müjdeler verip, okul için halı saha, 200 kitap ve buna ek soru bankası sözü vererek, KAYMEK'ten de kurs açılabileceğini değerlendirdi. Büyükkılıç, ayrıca gelecek hafta sonu oynanacak Kayserispor-Karagümrük karşılaşmasına 100 öğrenciyi davet ederken, öğrencilere de Kayserispor forması hediye etti. Yılsonunda mezun olacak 12'nci sınıf öğrencilerinin talebini de dikkate alan Başkan Büyükkılıç, 12'nci sınıfların mezuniyet törenleri için organizasyon sözü verdi. Büyükkılıç, gençleri sevdiklerini ve başarılar dilediklerini ifade ederek, "Halı saha dediniz, gündemimize aldık. Formaları dağıttık sizleri Kayserisporlu yaptık, maça gideceğiz. Mezuniyet töreninde yer imkanı sağlayacağız. Burası bizim için önemli, buraya her türlü desteği sınırsız vermek mecburiyetindeyiz. Sizleri seviyoruz, başarılar diliyoruz" dedi. Öğrenciler de Başkan Büyükkılıç'a, 'biz de sizi seviyoruz' sözleri ile alkışlar eşliğinde teşekkür etti.

Keyifli geçen ziyarette öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılanan Büyükkılıç, öğrenci ve öğretmenler ile günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirirken, okul idarecilerinden eğitim ve öğretim faaliyeti hakkında da bilgiler aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne ziyarette bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne ziyarette bulundu - Son Dakika
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