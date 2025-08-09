Başkan Büyükkılıç, Şehirle Buluşmalara Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, siyasetten iş dünyasına, sivil toplum teşkilatı temsilcilerinden eğitim-öğretim camiasına kadar ziyaretçilerini makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim icraatlarının yanı sıra herkesle ve her kesimden vatandaşla buluşarak kent adına ortak akıl ve istişareyi önceleyerek belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede siyasetten iş dünyasına, sivil toplum teşkilatı temsilcilerinden eğitim-öğretim camiasına kadar ziyaretçilerini makamında konuk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam İlyas Memiş ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile makamında bir araya geldi.

Büyükkılıç, Talas'ın Kayseri'nin önemli eğitim ve turizm ilçesi olduğunu ifade ederek, "Talas Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam İlyas Memiş ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın belediyemizi ziyaret etti. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Talas Kaymakamı Memiş ve Talas Belediye Başkanı Yalçın ise misafirperverliği ve hemen her alanda hem şehre hem de Talas'a sunduğu imkan ve destekler dolayısıyla Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar temennisinde bulundular.

Başkan Büyükkılıç'ın bir diğer konuğu ise Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Yalçın oldu. Yalçın, şehre sunduğu hizmetler dolayısıyla Büyükkılıç'a teşekkür ederken, Başkan Büyükkılıç da Başkan Yalçın'ın şahsında Kayseri'nin önemli sektörü olan mobilyada üretim yapan sanayicilere teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal ve yönetimi, Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler, Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ile de ayrı ayrı görüşerek, "Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal ve yönetimi, Portal Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Söyler, Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi belediyemizi ziyaret etti. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Klasik Otomobiller, Bizleri Geçmişin Nostaljik Yolculuğuna Çıkardı"

Öte yandan, "Belediyemize ziyarete gelen Erciyes Klasik Oto Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu ve dernek yönetimi, birbirinden güzel klasik otolarını da getirerek bizlere keyifli bir sürpriz yaptılar" diyerek Nakipoğlu ile yönetimine teşekkür eden Büyükkılıç, "Yıllar geçtikçe değerlenen ve adeta birer yaşayan tarih olan bu otomobiller, bizleri geçmişin nostaljik yolculuğuna çıkardı. Gözleri gibi baktıkları araçlarıyla şehrimize renk katan Erciyes Klasik Oto Derneği Yönetimine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ