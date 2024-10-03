Başkan Büyükkılıç\'tan 2\'nci Gastronomi Günleri\'ne davet

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, lezzet dolu bir yolculuk için tüm vatandaşları ikincisini düzenleyecekleri Kayseri Gastronomi Günleri'nin açılış törenine davet etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 4-10 Ekim günleri arasında düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri ile kadim şehrin lezzet dolu mutfağını tanıtacak.

Hem Kayseri'den hem de ülkenin dört bir yanından lezzet avcılarını Gastronomi Günleri'ne davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, bir kez daha önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak" dedi.

Kayseri'nin lezzetli mutfağını bu tür etkinliklerle tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Vatandaşlarımızı, Gastronomi Günleri'nde 4-10 Ekim tarihleri arasında etkinlik ve faaliyetlerimizle lezzet dolu bir şölen ile buluşturacağız" diye konuştu.

Büyükkılıç, tüm vatandaşları 4 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Kayseri Gastronomi Günleri Açılış Töreni'ne davet ederek, "Bu yıl tekrar düzenleyeceğimiz Gastronomi Günleri'nde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu etkinlik, sadece lezzetleri keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda kültürel zenginliklerimizi de bir araya getirecek" ifadelerini kullandı.

Gastronomi Günleri'nin eşsiz lezzetlerle ve sürprizlerle dolu bir etkinlik olacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, ünlü şeflerin mutfak sırlarını keşfederken, interaktif atölyelerde lezzetlerin deneyimleneceğini kaydetti.

Büyükkılıç, bu özel etkinlikte, "Gastronomi Turizminde Cazibe Unsurları", "Türkiye'de ve Dünya'da Gastronomi Turizmi", "Gastronomi Turizmi Rotaları ve Turları" ile "Kayseri'nin Gastronomi Turizmi Potansiyeli" konulu sempozyumların da düzenleneceğini duyurdu.

Programda, ünlü şefler, paneller, yarışmalar, çocuk etkinlikleri, gastroşovlar ve konserler gibi çeşitli etkinliklerin vatandaşları beklediğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, ayrıca 100 çadır ve standın hizmet vereceğini belirtti. - KAYSERİ