Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması

12.06.2022 15:00
Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği toplantısı için gittiği Kahramanmaraş'ta Şairler Tepesi, Kahramanmaraş Kalesi ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi'ni gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği toplantısı için gittiği Kahramanmaraş'ta Şairler Tepesi, Kahramanmaraş Kalesi ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi'ni gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Tarihi Kentler Birliği toplantısı için gittiği Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyaret ve gezilerde bulundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 2022 Yılı Meclis Olağan 1'inci Toplantısı'na katılan Başkan Büyükkılıç, gerçekleştirilen toplantının ardından Kahramanmaraş Kalesi ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi'ni gezerek, incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş gezisi sırasında Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle de karşılaşan Büyükkılıç, gençlerle keyifli bir memleket sohbeti etti. Başkan Büyükkılıç, ev sahipliğinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür ederek, "Ülkemizin her yeri her şehri ayrı güzel. Kurtuluş Savaşı'nda "Kahraman" unvanını alan Maraş'ımız da bu güzel şehirlerimizden bir tanesi" dedi.

Tarihi Kentler Birliği Kahramanmaraş Buluşması çerçevesinde Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi projesi ile 'El Sanatları ve Zanaat Müzeleri' kategorisinde hak ettiği ödülü Tarihi Kentler Birliği'ne başkanlık eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden almıştı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması
Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması
Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması
Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması
Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş, Edebiyat, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması - Son Dakika

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