Büyükkılıç\'tan Melikgazi Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirmek üzere Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde yürütülen yatırım ve hizmet anlayışını sürdürüyor. Bu kapsamda, Melikgazi Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretle birlikte, ilçede yapımı süren projelerin son durumu ele alındı, planlanan çalışmalar değerlendirildi ve yeni talepler gündeme alındı.

"Kendi evimize gelmiş gibiyiz"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun ev sahipliğinde toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Kendi evimize gelmiş gibiyiz. 20 yıl emeğimiz geçti" diyerek sözlerine başladı.

Büyükkılıç, "Bu güzel ekibiyle birlikte hakikaten çalışkan, gayretli, tevazu içerisinde hizmet ve eser belediyeciliğe buluşmamıza altyapı oluşturan bir ekibin, her birinin alnından öpüyor, teşekkür ediyorum. Değerli başkanımız gerçekten şehrimiz için bir kazanım. Yapmış olduğu projeler ve yapacağı çalışmalarla şehrimize değer katan bir yaklaşım sergiliyor. Biz de bundan keyif alıyoruz. Kocasinan, Melikgazi şehrin olmazsa olmazı. İki büyük ilçemiz. Buralardaki yapılan çalışmalar, buralardaki yapılan projeler elbette hepimizi yakinen ilgilendirir. Talas'ımız yine aynı şekilde. Öyle olunca ortak aklı önemseyerek yol almak, birlikte hareket etmek. Katkı sağlayıcı yaklaşımlarda bulunmak bizim için bir zenginlik" ifadelerinde bulundu.

"Farkımız yok"

Belediyeler arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hizmet yaptıklarını dile getiren Büyükkılıç şunları söyledi:

"Yine aynı şekilde burada altyapı kuruluşlarımızın genel müdürleri, genel sekreter yardımcılarımıza projeleri hem dinleyip hem Büyükşehir'imizin yapması gerekenleri şehrimizle ilgili not alırken, kendi aralarındaki uyumu görünce Melikgazi'miz ile Büyükşehir'imizin ekibinin, bu da bizi ayrıca keyiflendiriyor. Hiçbir zaman ayırım yapılmaz. Bu temizlik alanında olabilir, bu park bahçe alanında olabilir. Herhangi bir hizmet biriminde olabilir. Bu yönüyle de biz bunu bir zenginlik ve kazanım olarak değerlendiriyoruz, farkımız yok."

"Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz"

Başkan Büyükkılıç, yatırımdan yatırıma ve hizmetten hizmete koştukların dile getirerek, "Ayrıca yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri koşuyoruz. İnsanların konforu arttırmak, bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olmak yönünde ya da geldiğimiz noktada zirveyi korumak ya da çıtayı daha yukarı çekmek adına projelerimiz hayata geçiriyor, yatırımlar yapıyoruz. Bunu da Türkiye'de herhalde bir başka şehirde göremeyiz, görmüyoruz diye burada rahatlıkla paylaşıyoruz" dedi.

"Bu şehri daha iyi noktaya taşımak adına hepimiz gayret gösteriyoruz"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her zaman şehre sahip çıkma anlayışı ile bakan, milletvekili, vali ve mesai arkadaşları ile birlikte hizmette gayret gösterdiklerini dile getiren Büyükkılıç, "Bu şehri daha iyi noktaya taşımak adına hepimiz gayret gösteriyoruz. Bunun en itici güçlerinden birisi Melikgazi'miz. Değerli başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Avantajımız Memduh Başkanın 20 yıl burada görev yapmış olması"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Başkan Büyükkılıç'ın Melikgazi'de belediye başkanlığı yapmış olmasının avantajını yaşadıklarını ifade ederek, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediyemizin yöneticilerini misafir ediyoruz. Melikgazi Kayseri'nin en kalabalık, 600 bin nüfusuyla en büyük ilçesi. Burada avantajımız Memduh başkanın 20 yıl burada görev yapmış olması. Buradaki konuların hepsine hakim. Dolayısıyla 2029 yılına kadar yapacağımız çalışmaları burada masaya yatırdık, değerlendirdik. Altyapı kurumlarımız, başta elektrik idaresi, KASKİ, Kayserigaz, ulaşım şirketimiz olmak üzere bütün yapılacak çalışmaları, vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirdik" şeklinde konuştu.

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'ye yönelik projelerini Başkan Büyükkılıç'a arz ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle 6 Şubat depreminden sonra hız verdiğimiz konulardan bir tanesi de kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm alanlarını ihtiyaç olan birçok alana yayıyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşümle ilgili yapacağımız çalışmaları, yatay mimariyle ilgili yapacağımız çalışmaları ve projelerimizi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli yöneticilere arz ettik. İnşallah Melikgazi çok daha güzel bir konumda hizmetlerine devam edecektir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen Büyükşehir'deki yönetici arkadaşlarımıza, kendi mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Toplantıda, ulaşım, altyapı, tarihi yapıların restorasyonu, çevre düzenlemeleri, sosyal donatı alanları ve kentsel dönüşüm gibi pek çok başlık altında projeler değerlendirildi.

Başkan Büyükkılıç'a Melikgazi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Mustafa Türkmen, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut da eşlik etti. - KAYSERİ